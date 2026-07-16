XPENG Motors, la marca de autos enfocada en la movilidad eléctrica inteligente, llegó a México como una de las propuestas más innovadoras dentro de la industria automotriz. Su apuesta se centra en la integración de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, inteligencia artificial y vehículos eléctricos diseñados para una nueva generación de usuarios.

Fundada en 2014 en China, XPENG se ha consolidado como uno de los fabricantes de vehículos eléctricos con mayor crecimiento en los últimos años. La compañía desarrolla internamente tecnologías como sus sistemas ADAS, el software de sus vehículos, trenes motrices y la arquitectura eléctrica, además de contar con centros de desarrollo en China, Estados Unidos y Europa.

Ahora, la firma presentó el nuevo XPENG L03, se trata del lanzamiento más importante de la marca hasta el momento, ya que fue anunciado de manera simultánea en 64 mercados.

Foto: Xpeng

Un SUV Coupé con enfoque global

El XPENG L03 es un SUV Coupé desarrollado para mercados internacionales. Destaca por una carrocería de líneas deportivas, silueta fastback, puertas sin marco y un coeficiente aerodinámico de apenas 0.228.

El diseño estuvo a cargo de JuanMa López, exresponsable de diseño exterior de Ferrari, quien trabajó bajo la filosofía “Vital Flow” de XPENG para darle una apariencia más cercana a la de un gran turismo que a la de un SUV tradicional.

Interior tecnológico y gran capacidad de carga

En el interior, el L03 incorpora una pantalla central de 15.6 pulgadas, head-up display, iluminación ambiental, climatizador inteligente y asientos envolventes.

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Además, ofrece 37 espacios de almacenamiento, una capacidad de remolque de hasta 1,500 kg y una configuración pensada tanto para el uso diario como para viajes de larga distancia.

Foto: Xpeng

Disponible como eléctrico y de autonomía extendida

XPENG confirmó que el L03 tendrá disponible en 2 configuraciones: una completamente eléctrica (BEV) y otra denominada Power X, equipada con un sistema de autonomía extendida (REEV).

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Esta última utiliza la tecnología Kunpeng Range Extender, que combina un motor encargado de generar electricidad para alimentar la batería, reduciendo la preocupación por la autonomía en trayectos largos.

La marca también adelantó que el modelo fue desarrollado con el objetivo de obtener una calificación de cinco estrellas en pruebas internacionales de seguridad.

Foto: Xpeng

Inteligencia artificial y Google Maps integrados

Uno de los principales atractivos del XPENG L03 es su nuevo sistema operativo XOS 6, que incorpora un asistente de voz basado en inteligencia artificial capaz de interpretar el contexto y mantener conversaciones más naturales con los ocupantes.

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Asimismo, XPENG integrará una experiencia propia basada en Google Maps, permitiendo acceder a funciones de navegación directamente desde el vehículo, sin necesidad de utilizar Android Auto, Apple CarPlay o replicar la pantalla del teléfono.

La información de Google Maps también será utilizada para alimentar sistemas de asistencia a la conducción como XPILOT Assist y la nueva generación del sistema NGP (Navigation Guided Pilot), que ayudarán al vehículo en tareas como mantener el carril, adaptar la velocidad y asistir en maniobras de conducción.

Con el lanzamiento del L03, XPENG continúa reforzando su estrategia global y deja claro que la inteligencia artificial será uno de los pilares en el desarrollo de sus próximos vehículos.

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