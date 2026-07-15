JAC presentó la nueva JAC 4 2027, una actualización de su SUV compacta de entrada que incorpora 43 mejoras en diseño, conectividad, equipamiento, confort y seguridad.

La estrategia detrás del nuevo modelo busca ofrecer una propuesta de valor competitiva en un segmento donde los consumidores priorizan la relación entre precio, equipamiento y respaldo de la marca. De acuerdo con la compañía, el hecho de fabricar el vehículo en México permite optimizar procesos, adaptar las especificaciones al mercado nacional y garantizar una mayor disponibilidad de producto.

Foto: JAC

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Nuevo diseño y mayor conectividad

En el exterior, la JAC 4 2027 estrena una parrilla con un diseño más aerodinámico, faros completamente LED con luces diurnas independientes y nuevos rines de 18 pulgadas, elementos que le otorgan una imagen más moderna y dinámica.

La renovación también alcanza el habitáculo, donde destaca una pantalla multimedia de 12.8 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 6.25 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Además, incorpora un puerto USB C para las plazas traseras.

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El equipamiento orientado a la comodidad incluye iluminación ambiental configurable con 64 colores, asiento del conductor con ajuste eléctrico, ventilación y soporte lumbar, cristales traseros de privacidad y luces de bienvenida en las puertas.

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En otro tenor, integra llave inteligente con encendido remoto, espejos laterales calefactables con abatimiento automático y la función de apertura y cierre automático de ventanas al bloquear el vehículo.

Bajo el cofre

En el apartado mecánico, la JAC 4 mantiene un motor 1.5 litros turbo asociado a una transmisión CVT, capaz de generar 134 caballos de fuerza y 147 libras-pie de torque, una configuración enfocada en ofrecer un equilibrio entre desempeño y eficiencia para el uso diario.

La seguridad también recibe una importante actualización. La JAC 4 incorpora un nuevo diseño de neumáticos para mejorar el agarre sobre superficies mojadas y reducir la distancia de frenado.

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Foto: JAC

Entre las asistencias avanzadas de conducción destacan el monitoreo de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado trasero y la advertencia de apertura de puertas. A ello se suman control de tracción, señal de frenado de emergencia y una cámara panorámica de 540 grados con función de chasis transparente de 180 grados, que facilita las maniobras de estacionamiento al eliminar puntos ciegos alrededor del vehículo.

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Fabricada en México

Para JAC México, esta actualización responde a un consumidor que compara cada vez más antes de tomar una decisión de compra. La JAC 4 se ensambla en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, cada vez con más componentes provistos por empresas mexicanas, por lo que el costo es de $369,000.

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Foto: JAC

Con estas mejoras, la JAC 4 2027 busca fortalecer su presencia dentro del competido segmento de las SUV compactas, apostando por un mayor nivel de equipamiento, tecnología y seguridad, además del valor agregado que representa su ensamble en México. El modelo estará disponible en los distribuidores del país con cuatro colores.

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