Uno de los problemas que pueden sufrir tanto los conductores de autos como de motos es quedarse sin gasolina. Aunque en vehículos es más común escuchar hablar sobre este margen de combustible, también lo incluyen las motocicletas para salir de emergencias.

Y aunque permite recorrer algunos kilómetros para llegar a la estación de carga más cercana, no se recomienda utilizar la reserva con frecuencia. Hoy en Autopistas te decimos cuánto dura y cómo activarla.

Antes de salir a la carretera, revisa que el tanque de gasolina de tu moto esté lleno. Foto: Unsplash

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¿Cómo activar la reserva de gasolina de una moto?

Por lo general, las motos cuentan con una llave de paso de combustible, ubicada en la parte superior izquierda del motor, y sirve para activar la conducción con la reserva.

De acuerdo con la marca Italika, esta llave tiene 3 posiciones y cada una cumple una función especifica:

Cerrada: En dicha posición, el combustible no fluye y, por lo tanto, la moto no avanza. Su posición es horizontal.

Abierta: Cuando la válvula está abierta, el combustible fluye. Su posición es hacia abajo.

Reserva: Si te quedas sin combustible, coloca la llave hacia arriba. De esa manera, la moto comienza a usar el tanque de reserva.

Si tu motocicleta tiene un buen porcentaje de gasolina, coloca la llave hacia abajo. Si por accidente la pones hacia arriba puedes consumir la reserva y no darte cuenta.

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Importante: revisa el manual de tu vehículo para saber si su llave es de 2 o 3 pasos.

¿Cuál es la duración de la reserva de gasolina de una moto?

No existe una cifra exacta sobre la duración de la reserva de gasolina, puesto que varía según el modelo, la capacidad del tanque y hasta el estilo de conducción.

De acuerdo con Honda, hay motos que muestran la distancia de conducción disponible y la cantidad de combustible restante. Una vez que se activa el indicador de gasolina baja, entran en modo de reserva y pueden contar con alrededor de 3.5 litros.

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Sin embargo, tanto Mobil como Mapfree España indican que puede ofrecer una duración de entre 30 y 60 kilómetros. Es importante no depender de ese margen porque, como lo mencionamos anteriormente, varía en cada modelo.

Lo mejor es conducir de inmediato a la estación de carga más cercana, y no esperar a que se agote por completo la reserva.

No aceleres ni frenes de manera brusca mientras usas la reserva, pues aumentas el gasto de gasolina. Foto: Unsplash

¿Qué hacer si tu moto se queda sin gasolina?

Si vas manejando y tu moto se queda sin gasolina, mantén la calma y realiza lo siguiente:

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Cambia la llave de paso a la posición de reserva.

Ubica la gasolinera más cercana.

Que no te ganen los nervios y maneja despacio.

Conduce a velocidad constante.

No aceleres ni frenes de manera brusca, pues esto incrementa el gasto de combustible.

Una vez que llenes el tanque, coloca la llave hacia abajo para utilizar el combustible principal y listo. Recuerda que la reserva es únicamente para emergencias.

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