Si dejas tu celular con suficiente batería antes de dormir pero al despertar se ha bajado su porcentaje, no caigas en pánico. Este es un problema común, que puede suceder por factores como procesos de caché, sincronización de datos y apps en segundo plano.

Para solucionarlo, Android integra una función que permite disminuir el consumo de energía de tu dispositivo mientras duermes. ¿Quieres saber de cuál se trata? En Techbit te explicamos.

Si está en tus posibilidades, apaga tu celular por las noches. Foto: Unsplash

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¿Cuál es la función que evita que el celular gaste batería en la noche?

Esta función se llama “Suspend execution for cached apps” o “Suspensión de la ejecución de apps en caché”, y se recomienda activarla cuando hay aplicaciones que gastan batería ejecutándose en segundo plano.

Básicamente, las pone en pausa y para usarla sólo debes hacer lo siguiente:

Ve a "Configuración"

Ingresa en “Opciones de desarrollador”

Pulsa “Suspend execution for cached apps”

Selecciona “Habilitado”

Listo, tu celular ya no perderá tanta batería por la noche

¡Ojo! La desventaja de activar esta función es que algunas notificaciones llegan con retraso, lo que podría ser incómodo para algunos usuarios de Android.

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La desventaja de esta función es que ralentiza la llegada de las notificaciones. Foto: Unsplash

¿Qué otros trucos en Android ayudan a ahorrar batería?

Sabemos que, actualmente, el celular es una herramienta indispensable para millones de personas, por lo que tenerlo con batería es clave. Si quieres optimizar su duración, aplica los siguientes tips:

Elimina las aplicaciones que no uses Desactiva los sonidos de llamadas, mensajes y otras notificaciones Desactiva las vibraciones del teclado Activa la batería adaptable; según Google Help, dicha función que utiliza Inteligencia Artificial para aprender tus hábitos de uso Desactiva el WiFi o el Bluetooth si no los estás usando Usa el “Modo Oscuro”, ya sea que lo actives de manera manual o en automático Baja el brillo de la pantalla de tu celular No uses el celular mientras lo cargas, y tampoco lo dejes conectado a la corriente mientras duermes Establece un intervalo de bloqueo de pantalla, de entre 15 y 30 segundos Apaga el GPS o la función de "Ubicación" si no la necesitas por las noches

Asimismo, te sugerimos mantener tu dispositivo en ligares frescos para cuidar los componentes internos de la batería. Cuéntanos, ¿ya conocías estas herramientas?

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