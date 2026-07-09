Si constantemente recurres a la Inteligencia Artificial (IA) para cumplir tus tareas escolares o laborales, para entretenerte e incluso desahogarte y pedir consejos, esto te interesa.

Aunque parezca una herramienta confiable y segura, la realidad es que no debe tener acceso a toda tu información personal y confidencial.

Para que hagas un uso consiente, Techbit te decimos qué consultas nunca hacerle, según las recomendaciones de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México.

¿Qué consultas nunca hacerle a la IA?

Ya sea que utilices Copilot, ChatGPT, Gemini o cualquier otra IA, por tu seguridad no debes pedirle tareas que involucren el uso de datos sensibles, para la toma de decisiones o consejos ante situaciones delicadas.

La ADIP ha compartido una serie de ejemplos que pueden ayudarte a entender mejor esta sugerencia:

No le pidas que evalúe, guarde y corrija documentos que contengan datos importantes sobre ti, tu trabajo o escuela.

No le solicites tips financieros para administrar tu dinero. Solo tú eres responsable de tus ahorros y gastos.

Evita pedirle consejos sobre tus relaciones interpersonales, ya sean amistosas, familiares o de noviazgo. Cualquier problema que tengas con tu círculo social, soluciónalo de manera directa.

No te desahogues con la IA, ni le cuentes tus problemas o le pidas que te dé sesiones de terapia.

Sin importar la IA que utilices, evita pedirle cosas que perjudiquen tu ciberseguridad y la de terceros. Foto: Unsplash

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No le solicites que guarde tus contraseñas o que te ayude a generar credenciales nuevas. Tú mismo debes llevar el control de tus claves de acceso.

Si tienes problemas de salud, no le pidas un diagnóstico o medicación; la IA no sustituye la atención médica.

no sustituye la atención médica. Al buscar información, no le solicites datos que puedes investigar por tu cuenta.

No sostengas ningún tipo de relación con estos asistentes; al no ser una persona real, no tiene la capacidad de comprender y compartir emociones.

Y como pilón: no le preguntes cosas que pongan en peligro tu integridad o la de terceros, por ejemplo, ubicaciones, consejos para manipular, etcétera.

¿Cómo utilizar la IA de manera responsable?

Con la orientación correcta, los asistentes de Inteligencia Artificial pueden ser grandes aliados en la vida diaria. Por eso, la empresa de ciberseguridad ES-CIBER sugiere adoptar medidas de uso responsable como:

Corrobora la información que te comparte.

Leer los términos y condiciones, así como sus políticas de privacidad.

Eliminar el historial de conversaciones de manera directa.

Usarlas de manera moderada, para no crear dependencia.

Si abres una cuenta, protégela con contraseñas u otros métodos de verificación.

Utiliza la IA de manera responsable, evitando crear dependencia. Foto: Magnific

Hay preguntas que la IA puede responder con gran precisión, y otras que es mejor evitarlas.

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