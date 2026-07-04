Techbit | 04-07-26 | 09:00 | Francisco Osorio | Actualizada | 04-07-26 | 09:00 |

El catálogo de es uno de los favoritos del público gracias a su variedad que se actualiza cada mes. Y lo mejor de todo es que, para disfrutarlo sin complicaciones, la plataforma lo clasifica por medio de códigos secretos.

Si eres fan de vivir la emoción de los dramas y el suspenso de los thrillers, en este servicio de streaming puedes encontrar diversos títulos que te dejarán con el ojo cuadrado. Hoy en te decimos cómo acceder a ellos con un súper atajo.

¿Cuáles son los códigos de Netflix para dramas y thrillers?

De acuerdo con Netflix, los son de gran ayuda para navegar y localizar de manera directa un género de contenido, evitando perder el tiempo navegando entra todo el catálogo.

Utiliza los códigos secretos de Netflix en tu celular para acceder más fácil a sus dramas y thrillers. Foto: Unsplash
Utiliza los códigos secretos de Netflix en tu celular para acceder más fácil a sus dramas y thrillers. Foto: Unsplash

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Así que si ya tienes listas tu mantita, las palomitas y el sofá, estos no los atajos numéricos que debes escribir en el buscador para acceder a dramas y thrillers:

Thrillers:

  • 972: Thrillers sensuales
  • 10306: Thriller extranjero
  • 10499: Cine de intriga y crímenes
  • 10504: Cine de intriga política
  • 11014: Intriga y sci-fi
  • 11140: Cine de intriga sobrenatural
  • 31851: Películas de gánsteres
  • 3269: Cine de intriga independiente
  • 43048: Cine de intriga y acción
  • 46588: Thrillers clásicos
  • 52147: Terror adolescente
  • 5505: Cine de intriga psicológica
  • 8646: Películas sobre psicópatas y asesinos seriales
  • 9147: Cine de intriga y espías
  • 9994: Películas de misterio

Dramas:

  • 11: Cine dramático militar
  • 500: Dramas LGBTQ+
  • 1255: Cine dramático romántico
  • 3179: Cine dramático biográfico
  • 3653: Cine dramático basado en hecho reales
  • 3947: Dramas sociales
  • 4961: Cine dramático basado en libros
  • 5012: Cine dramático sobre la farándula
  • 6616: Cine dramático político
  • 6889: Cine dramático sobre crímenes
  • 7243: Cine dramático de deportes

Según lo indica la misma plataforma en su sitio oficial, estos códigos fueron creados con Inteligencia Artificial (IA), lo que ayuda a la búsqueda de contenido con mayor precisión.

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Y por si te quedas con ganas de disfrutar más, otras opciones de categorías populares son: Animes 7424; cine independiente 7077; documentales 6839; y musicales 1701.

¿Cómo usar los códigos secretos de Netflix?

Para usarlos, lo primero que necesitas es pegar este enlace en el navegador de tu dispositivo y sustituir “xx” por el código correspondiente.

Por ejemplo, si quieres ver un thriller clásico el enlace queda así . O para los dramas es así .

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Por último, inicia sesión y elige la película o serie que quieras y listo.

Así puedes encontrar contenido de drama y thrillers con los códigos secretos de Netflix. Foto: Pexels
Así puedes encontrar contenido de drama y thrillers con los códigos secretos de Netflix. Foto: Pexels

Los códigos secretos de pueden ayudarte a encontrar tu contenido favorito, y hasta a encontrar a tus siguientes series y películas favoritas.

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