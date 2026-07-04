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El catálogo de Netflix es uno de los favoritos del público gracias a su variedad que se actualiza cada mes. Y lo mejor de todo es que, para disfrutarlo sin complicaciones, la plataforma lo clasifica por medio de códigos secretos.
Si eres fan de vivir la emoción de los dramas y el suspenso de los thrillers, en este servicio de streaming puedes encontrar diversos títulos que te dejarán con el ojo cuadrado. Hoy en Techbit te decimos cómo acceder a ellos con un súper atajo.
¿Cuáles son los códigos de Netflix para dramas y thrillers?
De acuerdo con Netflix, los códigos secretos son de gran ayuda para navegar y localizar de manera directa un género de contenido, evitando perder el tiempo navegando entra todo el catálogo.
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Así que si ya tienes listas tu mantita, las palomitas y el sofá, estos no los atajos numéricos que debes escribir en el buscador para acceder a dramas y thrillers:
Thrillers:
- 972: Thrillers sensuales
- 10306: Thriller extranjero
- 10499: Cine de intriga y crímenes
- 10504: Cine de intriga política
- 11014: Intriga y sci-fi
- 11140: Cine de intriga sobrenatural
- 31851: Películas de gánsteres
- 3269: Cine de intriga independiente
- 43048: Cine de intriga y acción
- 46588: Thrillers clásicos
- 52147: Terror adolescente
- 5505: Cine de intriga psicológica
- 8646: Películas sobre psicópatas y asesinos seriales
- 9147: Cine de intriga y espías
- 9994: Películas de misterio
Dramas:
- 11: Cine dramático militar
- 500: Dramas LGBTQ+
- 1255: Cine dramático romántico
- 3179: Cine dramático biográfico
- 3653: Cine dramático basado en hecho reales
- 3947: Dramas sociales
- 4961: Cine dramático basado en libros
- 5012: Cine dramático sobre la farándula
- 6616: Cine dramático político
- 6889: Cine dramático sobre crímenes
- 7243: Cine dramático de deportes
Según lo indica la misma plataforma en su sitio oficial, estos códigos fueron creados con Inteligencia Artificial (IA), lo que ayuda a la búsqueda de contenido con mayor precisión.
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Y por si te quedas con ganas de disfrutar más, otras opciones de categorías populares son: Animes 7424; cine independiente 7077; documentales 6839; y musicales 1701.
¿Cómo usar los códigos secretos de Netflix?
Para usarlos, lo primero que necesitas es pegar este enlace en el navegador de tu dispositivo netflix.com/browse/genre/xx y sustituir “xx” por el código correspondiente.
Por ejemplo, si quieres ver un thriller clásico el enlace queda así netflix.com/browse/genre/46588. O para los dramas es así netflix.com/browse/genre/1255.
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Por último, inicia sesión y elige la película o serie que quieras y listo.
Los códigos secretos de Netflix pueden ayudarte a encontrar tu contenido favorito, y hasta a encontrar a tus siguientes series y películas favoritas.
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