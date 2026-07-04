En el fútbol, los goles más memorables son los que consiguen emocionar a toda una afición. Este fin de semana, Cuidado con el Perro metió uno fuera de la cancha.

Con "¡Cuidado con México!", la marca mexicana convirtió distintos puntos de la Ciudad de México en espacios donde la pasión futbolera se vivió desde mucho antes del partido, demostrando que las mejores celebraciones comienzan cuando las personas deciden reunirse, emocionarse y creer.

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Reconocida por conectar con las nuevas generaciones a través de iniciativas creativas que forman parte de la conversación cultural del país, Cuidado con el Perro apostó por salir al encuentro de la afición y hacer de las calles una extensión de la fiesta futbolera.

Durante este fin de semana, de 12:00 a 15:00 horas, la marca estará presente en algunos de los puntos con mayor ambiente futbolero de la capital. Este sábado, la experiencia llegará a Belisario Domínguez esquina con Allende y Hamburgo esquina con Amberes, en la colonia Juárez.

El domingo, continuará en Havre, en la colonia Juárez, además de los alrededores del Estadio Ciudad de México, acompañando a miles de aficionados en la antesala del encuentro.

Cuidado con el Perro lleva la pasión por México a las calles de la CDMX

Las camionetas brandeadas de Cuidado con el Perro se convertirán en puntos de encuentro para recibir a la afición con banderas, balones, playeras, cupones y distintas sorpresas, haciendo que cada parada se transforme en un espacio para compartir la emoción de apoyar a México.

Pero el verdadero gol de esta iniciativa fue otro. Más allá de los regalos, "¡Cuidado con México!" recordó que la pasión por el fútbol no empieza cuando rueda el balón. Empieza cuando alguien se pone la playera desde temprano, cuando un grupo de amigos se reúne para ver el partido y cuando millones de personas comparten la ilusión de que cualquier cosa puede pasar.

¡Cuidado con México!, la campaña de Cuidado con el Perro. Foto: Cortesía

Con esta campaña, Cuidado con el Perro volvió a demostrar por qué se ha convertido en una marca que entiende el pulso de las nuevas generaciones y logra transformar los momentos que unen al país en experiencias memorables. Porque cuando una marca conecta con la emoción de las personas, deja de ser solo un espectador y se convierte en parte de la historia.

La invitación continúa abierta para que toda la afición se sume durante este fin de semana, viva la experiencia y siga la conversación a través de las redes sociales de Cuidado con el Perro. Porque hay goles que cambian un partido. Y otros que hacen que todo un país vuelva a creer.

¡Cuidado con México!

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