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A pocos días del partido entre Inglaterra y México en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la creatividad y el ingenio mexicano sigue dominando en las plataformas digitales, dejando divertidas escenas virales.
Los memes, imágenes y videos compartidos por aficionados mexicanos en internet han revolucionado la forma de celebrar y mostrar la pasión que se vive este Mundial por ver a la Selección Mexicana ganar la copa en casa.
A través de redes sociales se viralizó un video realizado con inteligencia artificial, en el que se muestra el desempeño en la cancha y el avance del equipo tricolor en la justa mundialista, el cual se abre paso poco a poco a la ronda final.
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México avanza rumbo 8° de final en el Mundial 2026
La grabación viral muestra a las selecciones de Inglaterra, Noruega y Brasil abriéndose paso firmemente en el profundo océano sobre grandes embarcaciones. Los tres equipos recorren a la par el mar, avanzando rumbo a los cuartos de final en Miami y la semifinal en Atlanta en Estados Unidos.
Brasil lleva un barco de tres niveles con temática tropical, de color amarillo y verde haciendo contraste con el azul del agua, mientras que Noruega recorre el mar sobre un bote alargado al más puro estilo vikingo, con remos y el sonido de los tambores haciendo eco en el lugar.
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Por su parte, Inglaterra navega a bordo de un barco de velas, digna de una película clásica de piratas. No obstante, la tranquilidad y monotonía de la escena se ve alterada por una cuarta embarcación, correspondiente al equipo mexicano, el cual llega a bordo de una colorida trajinera.
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La trajinera, adornada con flores, la bandera de México y el mensaje "¿Y si sí?", avanza a toda velocidad sobre el mar, dejando a su paso una rítmica música de fondo. "El equipo en el que nadie confiaba y que viene con todo es México. ¿Y si sí? ¡Vamos, México!", escribió el creador.
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El video se difundió rápidamente en la plataforma de X, superando el millón de reproducciones y más de 8 mil reacciones. Algunos de los cometarios más populares fueron:
- "Son los únicos que van tragando y pisteando. Son la mismísima esencia de ser mexicano".
- "En la poderosísima trajinera. Nada le gana".
- "El humor mexicano nunca decepciona".
- "yo sigo viendo y me sigo riendo, la trajinera JAJAJAJAJAJJAJAJAJA y el cotorreo que traen. Si nos representa al 100".
- "No será el mejor barco, pero aaaaah cómo nos divertimos".
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