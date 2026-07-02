Mantener los pisos limpios y con un aroma agradable no siempre requiere de productos químicos costosos, pues existen alternativas elaboradas con ingredientes naturales que ayudan a remover la suciedad y neutralizar los malos olores.

Si buscas una opción para limpiar tu hogar que sea económica y amigable con el medio ambiente, a continuación te diremos cómo elaborar un limpiador de pisos con pocos ingredientes.

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Este limpiador es efectivo, fácil de preparar y a base de ingredientes cotidianos. Foto: Canva

¿Cómo hacer un limpiador de pisos natural?

En los últimos años, los limpiadores naturales para pisos se han popularizado porque reducen el uso de químicos agresivos y aprovechan ingredientes que muchas personas ya tienen en casa.

Además, esta mezcla combina el uso de vinagre blanco que ayuda a neutralizar algunos malos olores con el bicarbonato de sodio que actúa como un desinfectante natural que contribuye a refrescar los espacios.

Ingredientes para preparar un limpiador de pisos casero:

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2 litros de agua tibia.

1 taza de vinagre blanco.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

10 gotas de aceite esencial de limón, lavanda o eucalipto (opcional).

Un recipiente o cubeta.

Paso a paso:

1. Vierte el agua tibia en una cubeta.

2. Agrega lentamente el vinagre blanco.

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3. Incorpora el bicarbonato de sodio con cuidado, ya que al mezclarse con el vinagre se producirá una ligera efervescencia.

4. Añade las gotas del aceite esencial para aportar un aroma más agradable.

5. Mezcla bien todos los ingredientes y utiliza la solución para trapear como de costumbre

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Cabe mencionar que a pesar de que esta mezcla puede ser un buen aliado para la limpieza cotidiana, no sustituye a los desinfectantes registrados cuando se requiere una limpieza profunda.

Necesitarás vinagre, sosa, jabón líquido y agua caliente. Foto: Creada con IA

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