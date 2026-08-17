El Instituto Nacional Electoral (INE) sostiene que, a pesar de tener más de 800 bajas de trabajadores en oficinas centrales, en lo que va de 2026, mantiene su capacidad técnica, profesional y operativa necesaria para organizar el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El mismo Instituto dio a conocer, a través de recursos de transparencia, que ha dado de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales, entre ellos verificadores, técnicos, analistas y asesores; de acuerdo con el reportaje publicado por EL UNIVERSAL este domingo.

En una ficha informativa, el INE confirmó que los contratos concluidos han sido solo a trabajadores temporales: por honorarios y por proyecto, por lo que no equivale a la eliminación de plazas estructurales que pongan en peligro los trabajos del Instituto, según dijo.

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“La conclusión de contratos temporales y por proyecto responde a la operación asociada con los ciclos electorales y no equivale a la eliminación de plazas estructurales. La conclusión de una relación contractual temporal no significa, por sí misma, la desaparición de una plaza permanente ni la suspensión de las funciones sustantivas de un área”.

“La contratación y conclusión de servicios temporales forman parte de la operación institucional y responden a las distintas etapas del ciclo electoral. Durante los periodos de mayor actividad, el INE incorpora personal para atender proyectos determinados; una vez concluidos, las contrataciones asociadas también llegan a su término”, detalló el INE.

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El INE ha perdido la credibilidad de la ciudadanía por la cercanía de los consejeros con el oficialismo, dijo funcionario. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

En tres años hubo 11 mil movimientos

El INE, hoy a cargo de Guadalupe Taddei, informó también que, entre 2022 y 2025, se contabilizaron 11 mil 671 movimientos relacionados con bajas de personal en oficinas centrales.

De acuerdo con su informe, las variaciones más amplias se concentraron en áreas cuyas cargas de trabajo aumentan durante los procesos electorales, como la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

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“Las funciones sustantivas del Instituto permanecen cubiertas y las actividades preparatorias del Proceso Electoral Federal 2026-2027 avanzan conforme al calendario previsto. La capacidad del INE no se mide por la terminación de contratos temporales, sino por el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales”, determinó.

em/apr