Durante meses, la expectativa alrededor de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo parecía apuntar hacia el gran vestido de novia, la ceremonia espectacular y una celebración a la altura de una de las parejas más famosas del mundo. Pero cuando finalmente llegó el “sí, quiero”, la modelo eligió algo mucho más personal: un conjunto blanco de Gucci, diamantes de Chopard y una ceremonia íntima en la sala de su casa en Cascais, Portugal.

La pareja se casó el 11 de agosto de 2026, exactamente diez años después de haberse conocido en una tienda Gucci de Madrid. Ese detalle terminó convirtiéndose en una de las claves del look nupcial: ambos vistieron Gucci como una especie de guiño a aquel primer encuentro.

Vestido y traje firmados por Gucci. Foto: Instagram @georginagio, @gucci, @juergenteller_

Georgina Rodríguez apostó por el minimalismo

Georgina llevó un traje de falda de faille de seda blanca firmado por Gucci, compuesto por una camisa de seda y una falda de corte estilizado. El conjunto mantuvo una apariencia limpia y sofisticada.

El look se completó con zapatos de satén a juego, también de Gucci, con el característico detalle Horsebit plateado de la firma. Es una elección que conecta directamente con la historia de la pareja: la misma casa italiana que estaba presente cuando se conocieron fue la encargada de vestirlos para convertirse en marido y mujer.

La decisión también tiene que ver con la propia idea que Georgina tenía para ese día. En la entrevista exclusiva con Vogue, explicó que no quería convertir una celebración íntima en una puesta en escena excesiva. La boda ocurrió en el salón de su casa, con sus cinco hijos como únicos invitados y protagonistas de la ceremonia.

El collar de Chopard que utilizó Georgina Rodríguez en su boda. Foto: Instagram @georginagio, @gucci, @juergenteller_

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Las joyas de Chopard que acompañaron a Georgina

Si el vestido apostó por la discreción, las joyas hicieron exactamente lo contrario.

Georgina llevó un espectacular collar de la colección Garden of Kalahari de Chopard, cuyo centro es un diamante de talla brillante de 50 quilates y sin defectos internos, una de las características que hacen de esta pieza el gran protagonista de su joyero nupcial.

La pieza pertenece a una colección de alta joyería creada a partir del célebre diamante en bruto Queen of Kalahari, de 342 quilates. Chopard transformó aquella piedra en diferentes diamantes que posteriormente dieron forma a la colección Garden of Kalahari.

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El collar no fue la única joya importante del día. Georgina también llevó el anillo de compromiso de diamante ovalado que Cristiano Ronaldo le entregó en 2025. La pieza, que se convirtió en uno de los anillos de compromiso más comentados del último año, acompañó al nuevo anillo de matrimonio que ambos mostraron en las fotografías posteriores a la ceremonia.

El anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @georginagio

En las imágenes compartidas alrededor de la boda también aparecen otras piezas de Chopard de la colección Garden of Kalahari, entre ellas un brazalete de diamantes que Georgina lució durante las fotografías realizadas el mismo día.

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