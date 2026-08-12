¡Atención, fan de la Fórmula 1! Tommy Hilfiger se ha unido con Cadillac para presentar una colección de prendas con carácter. Pero además, este lanzamiento es protagonizado por Checo Pérez, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, los nuevos titulares de la escudería.

¿Quieres llevar su estilo en tu día a día? Sigue leyendo porque en De Última te contamos los detalles del lanzamiento más deportivo de la temporada.

¿Cómo es la nueva colección Fanwear de Tommy Hilfiger?

Esta colección se encuentra inspirada en el estilo poderoso de la F1, buscando fusionar velocidad y la adrenalina de las pistas con la sofisticación del diseño urbano.

Cada prenda retoma la precisión, energía y espíritu competitivo del automovilismo, pero mantiene el confort, la elegancia y la identidad que distingue al deporte.

Junto a los pilotos Checo Pérez, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, la marca estadounidense presenta "Fanwear Cadillac Fórmula 1", propuesta con artículos co-branded, piezas oficiales y ediciones especiales para todos los fans.

Tommy Hilfiger se suma a la parrilla de Cadillac con esta colección. Foto: Cortesía Tommy Hilfiger

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De acuerdo con Tommy Hilfiger, esta colaboración representa una oportunidad para explorar nuevas formas de entender el fanwear, al mismo tiempo que abre la posibilidad de portar el optimismo y el carácter internacional que rodean a Cadillac en su llegada a la Fórmula 1.

A lo largo de la temporada se lanzarán más diseños inspirados en momentos clave de los pilotos, además de propuestas especiales que acompañarán las carreras y celebrarán los acontecimientos que marquen el camino de la escudería.

De momento, estas son las piezas disponibles:

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Playeras y T-shirts: Incorporan gráficos de Cadillac Fórmula 1, la bandera de Tommy Hilfiger y elementos de doble marca, perfectos para ser parte de tu armario.

Fórmula 1, la bandera de Tommy Hilfiger y elementos de doble marca, perfectos para ser parte de tu armario. Polos: Prendas que retoman modelos clásicos, como el de 1985, y los visten con los colores y esencia del equipo.

Chamarras y sudaderas: Las protagonistas gracias a sus bloques de color, gráficos y referencias al automovilismo, elementos con los que proyectan una estética racing.

Tops: Con estética deportiva y refinada, muestran los logos de las dos marcas en la parte delantera.

Gorras y pañuelos: Accesorios con distintivos de las carreras, diseño gráfico chevron y telas suaves.

Como detalle característico, las piezas de la colección también muestran los nombres y números de Checo Pérez, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, acompañados por los gráficos del equipo e impresiones 3D.

Esta colección de Tommy Hilfiger introduce prendas con carácter. Foto: Cortesía Tommy Hilfiger

¿Cuánto cuesta la colección Fanwear de Tommy Hilfiger?

En definitiva, las prendas de la colección "Fanwear Cadillac Fórmula 1" ofrecen diseño, identidad y mucho racing, permitiéndote integrarlas en tus looks diarios. Los precios van desde los $1,299 hasta los $7,499, y ya se encuentran a la venta en su sitio oficial.

Tommy Hilfiger toma la energía de las pistas, los códigos visuales de Cadillac y la presencia de sus pilotos para llevarlos a tu clóset. ¿Cuál fue tu pieza favorita?

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