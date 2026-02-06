La moda y el deporte han cruzado pistas y pasarelas por décadas, pero pocas veces una colaboración logra capturar tanto el espíritu de ambos mundos como la asociación entre Tommy Hilfiger y el Cadillac F1 Team.

Con la escudería estadounidense iniciando oficialmente su temporada inaugural en la Fórmula 1 en 2026, la marca icónica de moda deportiva presenta una colección que reinterpreta la estética racing dentro del lenguaje del streetwear contemporáneo y el casual con actitud.

Checo Pérez y Bottas encarnan el espíritu de la colección: bomber estructurada y sudadera relajada. Foto: Tommy Hilfiger

La colección: velocidad y ADN americano

La línea Tommy x Cadillac F1 Team celebra la fusión entre la herencia clásica de la marca y la adrenalina del automovilismo. Está diseñada para quienes ven la velocidad no solo como un deporte, sino como una estética de vida.

Cada pieza integra detalles inspirados en el universo de las carreras —como logos co-brandados, gráficos audaces y paletas de color que remiten al negro, blanco y rojo del equipo—, creando un puente entre el estilo urbano y la moda deportiva de alto nivel.

Dentro de la colección destacan varias piezas clave:

Camisetas con logo y gráficos inspirados en la F1: básicas pero con actitud, estas playeras ($1,399 MXN) combinan algodón de calidad con detalles visuales que evocan la velocidad y la precisión de los autos en pista.

Playeras gráficas que llevan el ADN del automovilismo a lo cotidiano. Foto: Tommy Hilfiger

Polos con insignias co-brandadas: con un corte deportivo y atemporal, los polos ($1,899 MXN) equilibran elegancia casual con elementos de racing, ideales para un look relajado que sigue siendo sofisticado.

Polos inspirados en el paddock, con silueta limpia y detalles que elevan. Foto: Tommy Hilfiger

Sudaderas con logo y capucha: con precios que rondan los $2,499–$2,699 MXN según el modelo, estas piezas oversized combinan comodidad con motivos de motorsport sin perder el espíritu urbano.

Las sudaderas, chaquetas y bombers son piezas statement. Foto: Tommy Hilfiger

Bomber y varsity jackets: las chaquetas estilo universitaria y bomber representan la mezcla perfecta entre fashion layer y pieza statement, con cortes inspirados en la ropa de equipo y detalles premium que elevan cualquier outfit.

Accesorios co-brandados: desde gorras ($49.50–$55 USD) hasta hoodies ligeras o polos de corte técnico, la colección también incluye piezas versátiles que funcionan tanto en el día a día como en eventos casuales.

Gorras en blanco, negro y rojo con esencia racing y el sello clásico la marca. Foto: Tommy Hilfiger

Más allá de lo deportivo: moda que se usa hoy

Lo que distingue a esta colección no es solo su conexión con la Fórmula 1, sino la forma en la que Tommy Hilfiger traduce el pulso de la pista a la moda cotidiana. Con influencias claras de la estética racing —colores contrastantes, logos audaces, materiales funcionales— cada prenda ofrece una mezcla de performance y estilo sin perder versatilidad. Puedes verla como moda de fan, pero también como prendas que se integran fácilmente a un guardarropa urbano o casual.

Esta alianza también marca un hito para ambos: Cadillac se posiciona no solo como equipo competitivo, sino como parte de una narrativa cultural que involucra lifestyle y moda; y Tommy Hilfiger refuerza su legado como una marca que entiende el pulso de su tiempo, llevando el ADN americano a nuevos públicos y escenarios.

En un mundo donde la moda deportiva aumenta su presencia fuera de la pista, la colección Tommy Hilfiger x Cadillac F1 Team abre la puerta a una forma de vestir que combina herencia, velocidad y estilo urbano sin perder personalidad.

