La presentadora Rocío Sánchez Azuara volvió a llamar la atención por su estilo al posar con un look donde el protagonista absoluto fueron sus botas Tabi de Maison Margiela, un diseño emblemático que ha trascendido generaciones y que las casas de moda han reinterpretado una y otra vez en pasarelas y street style.

El par que eligió Rocío es de color blanco y destaca por su punta dividida característica, una silueta inspirada en el calcetín tradicional japonés del siglo XV que la maison introdujo en su colección debut en 1989 y que desde entonces se ha convertido en un ícono del diseño vanguardista.

Las botas que dividen opiniones… y elevan cualquier look. Foto: Instagram @rocio_zasuara

Combinadas con una falda plisada con estampado sutil y un top oscuro que contrasta con el calzado, las botas no solo aportan un toque audaz al outfit, sino que funcionan como el elemento de moda que transforma un atuendo cotidiano en un statement de estilo. La estética Tabi es perfecta para quienes buscan un balance entre elegancia y diseño experimental sin sacrificar la sofisticación.

Cuánto cuestan las botas Tabi

Las Maison Margiela Tabi Boots que se asemejan al modelo blanco que luce Rocío pueden encontrarse en tiendas de lujo y boutiques especializadas, con precios que rondan desde aproximadamente $11,200 MXN hasta $13,400 MXN dependiendo de la altura del tacón y el acabado. Otra opción destacada es la versión Maison Margiela Bianchetto Tabi Boots que ofrece un giro artesanal con textura y silueta diferenciada.

Las icónicas Maison Margiela Tabi Boots. Foto: Maison Margiela

Este tipo de botas se ha vuelto un ícono dentro del panorama de la moda contemporánea: su diseño dividido no solo llama la atención por su originalidad, sino también por la manera en que redefine la forma tradicional de las botas, convirtiéndolas en una pieza clave para quienes buscan elevar cualquier conjunto con un detalle de lujo inesperado.

Con un equilibrio entre arquitectura, moda y audacia visual, el look de Rocío Sánchez Azuara confirma que las botas Tabi siguen siendo una de las piezas más deseadas del guardarropa fashionista este año.

