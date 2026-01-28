La cantante Dua Lipa fue una de las invitadas al desfile de Chanel celebrado el martes 27 de enero en la Semana de la Alta Costura en París. El evento fue uno de los más esperados, debido a que fue el debut del director creativo de la Maison, Matthieu Blazy, en el universo Haute Couture.

Ni negro ni blanco, colores icónicos de Chanel. La intérprete de “Houdini” lució un traje amarillo vibrante para asistir a la presentación de la colección en el Grand Palais en la capital francesa, que tuvo un diseño de escenario sorprendente con hongos coloridos para acoger a las modelos.

Blazy hizo del traje Chanel una especie de segunda piel, con texturas transparentes y fluidas, como la muselina. La seta y el ave fueron focos de inspiración, de hecho, las plumas tienen tanta presencia como las transparencias en su propuesta.

El traje con el que Dua Lipa robó miradas en París

Para ser testigo de la primera colección de Alta Costura de Matthieu Blazy, Dua Lipa eligió un look que reinterpreta de una manera audaz y moderna el emblemático traje de tweed de Chanel.

El conjunto está conformado por una falda tubo de bajo asimétrico y saco entallado. En el juego de colores resalta el amarillo que ya mencionamos, pero también el rojo presente en ribetes que enriquecen ambas piezas. En la chaqueta destacan los botones con el logo doble C de la marca de lujo. Y hay una tercera pieza: se trata del bolso que luce el mismo estampado del traje sastre y tiene asa de cadena con cuero entrelazado.

El traje realza la figura con elegancia. Foto: Instagram @dualipa (Madison Phipps)

La cantante usó zapatos bicolor, un calzado distintivo de Chanel, esta vez sí con la combinación de blanco y negro. El modelo luce elegante con puntera en punta y pulsera que abraza el tobillo. En cuanto a la joyería, resaltan sus pendientes XL dorados.

Un bolso que no pasa desapercibido. Foto: Instagram @dualipa (Madison Phipps)

El look de Dua Lipa en el desfile de Alta Costura de Chanel es de la colección Métiers d’Art 2026 que presentó Blazy en diciembre del año pasado.

Así fue el beauty look de Dua Lipa

La cantante lució su cabello suelto, un peinado elegante ladeado y con ondas suaves. En su maquillaje destacaron sus mejillas bronceadas y labios café, una apuesta por tonalidades tierra que mantienen el equilibrio perfecto con los colores de su traje sastre.

Dua Lipa lució un maquillaje suave pero no "ausente". Foto: Instagram @dualipa (Madison Phipps)

