La cantante Dua Lipa despidió 2025 dejándonos una divertida tendencia de manicura en sus redes sociales: ‘confetti nails’, en la que se mezclan brillos y colores de una manera única. Si bien esta pudo ser su elección para darle la bienvenida al Año Nuevo en la temporada más festiva, este diseño de uñas puede servir de inspiración para cualquier otra celebración durante el año.
Así son las uñas confeti de Dua Lipa
Las uñas confeti se caracterizan por su espíritu festivo y Dua Lipa no dudó en escogerlas para celebrar a lo grande los últimos días de 2025 y recibir un nuevo año con la mejor energía que puede aportar una dosis de color.
Su diseño de uñas destaca por tener una base blanca perlada que acentúa el carácter glamoroso de esta manicura. Sobre el tono neutro, se dispersa el “confetti” multicolor, con tamaños diferentes: azul, naranja, verde, dorado, rojo y rosa.
La intérprete de “Houdini” luce esta manicura en uñas largas y de forma ovalada, una de las más elegantes, además, tiene el beneficio de estilizar los dedos.
En la mayoría de las imágenes que compartió, se percibe que no recargó sus manos con anillos, solo llevó algunos en dedo índice de una mano y su inseparable anillo de compromiso en la otra.
El diseño de uñas confeti multicolor lució muy bien con looks de diferentes tonos, se vistió con colores claros como blanco y amarillo, pero también llevó prendas en tonalidades oscuras y vibrantes como el burgundy y el rojo.
Leer también: Los colores de uñas que dominarán en 2026
Estilos de uñas confeti
- El efecto del confeti se puede dejar solo en la parte superior de las uñas, creando apariencias de degradado o de manicura francesa.
- Puedes hacer una manicura polka dot (lunares) en auge con confeti multicolor.
- El glitter puede ser una alternativa a las uñas confeti, también expresa ¡celebración!
- Los esmaltes de uñas confeti son una opción fácil para llevar un diseño hecho en casa.
Leer también: Tendencias de uñas que reinarán este Año Nuevo 2026
