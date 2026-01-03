La cantante Dua Lipa despidió 2025 dejándonos una divertida tendencia de manicura en sus redes sociales: ‘confetti nails’, en la que se mezclan brillos y colores de una manera única. Si bien esta pudo ser su elección para darle la bienvenida al Año Nuevo en la temporada más festiva, este diseño de uñas puede servir de inspiración para cualquier otra celebración durante el año.

Así son las uñas confeti de Dua Lipa

Las uñas confeti se caracterizan por su espíritu festivo y Dua Lipa no dudó en escogerlas para celebrar a lo grande los últimos días de 2025 y recibir un nuevo año con la mejor energía que puede aportar una dosis de color.

Su diseño de uñas destaca por tener una base blanca perlada que acentúa el carácter glamoroso de esta manicura. Sobre el tono neutro, se dispersa el “confetti” multicolor, con tamaños diferentes: azul, naranja, verde, dorado, rojo y rosa.

Dua Lipa robó miradas con sus uñas confeti, creadas por Michelle Humphrey. Foto: Instagram @dualipa

La intérprete de “Houdini” luce esta manicura en uñas largas y de forma ovalada, una de las más elegantes, además, tiene el beneficio de estilizar los dedos.

En la mayoría de las imágenes que compartió, se percibe que no recargó sus manos con anillos, solo llevó algunos en dedo índice de una mano y su inseparable anillo de compromiso en la otra.

El diseño de uñas confeti multicolor lució muy bien con looks de diferentes tonos, se vistió con colores claros como blanco y amarillo, pero también llevó prendas en tonalidades oscuras y vibrantes como el burgundy y el rojo.

Estilos de uñas confeti

El efecto del confeti se puede dejar solo en la parte superior de las uñas, creando apariencias de degradado o de manicura francesa.

Las uñas confeti son ideales para celebrar ocasiones como Año Nuevo y cumpleaños. Foto: Instagram @wemakebeautyshop

Puedes hacer una manicura polka dot (lunares) en auge con confeti multicolor.

El blanco perlado será la base de muchos diseños de uñas este año. Foto: Instagram @emznailedit

El glitter puede ser una alternativa a las uñas confeti, también expresa ¡celebración!

Un toque de brillo siempre es bienvenido en uñas para ocasiones festivas. Foto: Instagram @samrosenails

Los esmaltes de uñas confeti son una opción fácil para llevar un diseño hecho en casa.

Marcas reconocidas ofrecen esmaltes de uñas confeti. Foto: Liverpool, Sanborns y yuyatiendaoficial.com

