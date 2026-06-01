Luego que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestara que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales y cuestionara el sistema electoral colombiano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que es importante que se investiguen las denuncias de un posible fraude, y que se respete la voluntad del pueblo colombiano.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal reconoció que hay una afinidad en las propuesta del izquierdista Iván Cepeda, candidato del partido Pacto Histórico.

La Mandataria federal manifestó a que se debe esperar a los resultados de la segunda vuelta en la elección presidencial en el país sudamericano.

Lee también Sheinbaum descarta que caso Chihuahua sea "asunto político"; critica "hipocresía" de Fox y Calderón

“Tiene que privar siempre la voluntad del pueblo en cualquier elección y es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular.

“Entonces nosotros, como siempre vamos a mantenernos escuchando y obviamente, pues hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro y a Iván Cepeda, hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”, dijo.

Ayer, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

Lee también Sheinbaum destaca inversión de más de un billón de pesos en Programas Bienestar; garantiza "apoyo directo a la gente"

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. No acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800 mil cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", indicó.

“Es un chiste que se cuenta solo la presencia de Alito”, señala

Lee también Sheinbaum confía en negociaciones del gobierno con la CNTE; reconoce limitaciones presupuestales ante exigencias del magisterio

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “un chiste” que se cuenta solo, la presencia de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, quien participa como observador a las elecciones colombianas.

“Habla por si solo esa representación. Es un chiste que se cuenta solo”, dijo.

Alejandro Moreno forma parte de la Misión del Observatorio Electoral Internacional de la a Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Coppal), en el marco de la elección presidencial de Colombia.

em/apr