El martes 18 de noviembre de 2025, a las siete de la mañana, tres compañías enviaron propuestas para competir por un contrato público de 10 millones de pesos. Lo hicieron con apenas cinco minutos de diferencia. Cada una presentó logos, domicilios, páginas web y redes sociales distintas. En el papel eran rivales, en los hechos estaban conectadas.

Detrás de las competidoras Ingeniería Esra, Studio Vertical y Espi Engi Innova aparecen tres hermanos de apellido Espinoza Ramírez. Luis Gerardo es socio de Ingeniería Esra; Julio César, accionista de Studio Vertical, y Evelia es fundadora de Espi Engi Innova, además de comisaria en Studio Vertical. El parentesco fue confirmado a través de una revisión a sus actas de nacimiento.

Las tres empresas fueron las únicas participantes en el concurso por invitación a por lo menos tres para dar mantenimiento al perímetro del Aeropuerto Internacional de Puebla, organizado por Grupo Mundo Maya, la empresa militar que administra aeropuertos, hoteles, parques turísticos y estaciones de combustible del Ejército.

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La compañía ganadora, Ingeniería Esra, tiene su domicilio fiscal en Benito Juárez, Quintana Roo, a más de mil 500 kilómetros de distancia del aeropuerto poblano.

Las empresas de la familia fueron creadas en distintos estados y sus domicilios se ubican en viviendas particulares o espacios de oficinas compartidas, según se confirmó a través de Google Maps y en una visita a una dirección registrada en Hidalgo.

Studio Vertical se constituyó en Hidalgo en 2016 y opera desde una casa en una colonia con calles sin pavimentar; Ingeniería Esra fue creada en Quintana Roo en enero de 2024 y su domicilio es una vivienda en Benito Juárez, mientras que Espi Engi Innova se constituyó en Chihuahua en marzo del mismo año y se ubica en un negocio de oficinas compartidas.

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Durante un recorrido en el Aeropuerto de Puebla realizado para este reportaje, se observaron tramos del perímetro en donde no eran visibles los trabajos de rehabilitación.

En el contrato se estableció un plazo de un mes, del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, para rehabilitar la malla ciclónica, muros, rejas, portones y señalética del aeropuerto, además de realizar labores de deshierbe y poda de arbustos y árboles en una franja de tres metros hacia el interior y exterior del perímetro. En el recorrido se observó que los trabajos se concentraron principalmente en el frente de las instalaciones. En otros tramos aún se encuentran áreas de malla ciclónica oxidada y ladeada, así como zonas cubiertas de maleza.

Un fragmento de la barda perimetral del Aeropuerto Internacional de Puebla se observa sin mantenimiento reciente. Crédito: Gabriel Pano.

Para esta investigación se revisaron las compras realizadas durante los primeros tres años de operación de Grupo Mundo Maya. En el análisis se detectaron dos concursos con empresas vinculadas entre sí, un contrato otorgado a una compañía inhabilitada por el gobierno federal, así como tres adjudicaciones con empresas de reciente creación, una de ellas constituida apenas 15 días antes de recibir el contrato.

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En conjunto, estas operaciones suman más de 100 millones de pesos y ocurrieron durante 2025, en el primer año del general Ricardo Trevilla Trejo, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, se encontró que entre 2023 y 2025, Grupo Mundo Maya otorgó 507 contratos públicos por más de 2 mil 222 millones de pesos. Dos de cada tres fueron asignados por adjudicación directa, sin abrirse a una licitación pública.

Un 64 % de todos los procedimientos se justificaron en excepciones previstas en la ley, como la supuesta existencia de un proveedor único, licencias o derechos exclusivos, así como por montos máximos que permiten evadir la competencia abierta.

Presupuesto millonario sin mecanismos de control

El 13 de abril de 2022, el gobierno federal autorizó la creación de Grupo Mundo Maya, formalmente Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca, Maya, Mexica, SA de CV (GAFSACOMM), una empresa de participación estatal mayoritaria creada para administrar el brazo empresarial del Ejército.

Bajo su control operan 12 aeropuertos y 18 estaciones de combustible, además de una red de hoteles, parques y museos vinculados al circuito del Tren Maya en el sureste mexicano. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el conglomerado registró en su contabilidad más de 10 mil millones de pesos en infraestructura hotelera y recreativa.

El crecimiento de la compañía pública se dio mientras operaba sin controles internos básicos. En su primera auditoría financiera, publicada en enero de 2026, la ASF detectó que, hasta mediados de 2025, carecía de un órgano interno de control, comité de auditoría, comité de ética, código de conducta, programa de riesgos y manuales de operación. La información financiera se procesaba manualmente en hojas de cálculo de Excel y el sistema de facturación presentaba fallas constantes.

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A pesar de operar sin mecanismos de vigilancia, el gasto en contrataciones públicas se cuadruplicó en apenas tres años, pasó de 249 millones de pesos en 2023 a más de 976 millones al finalizar 2025.

La empresa pública ha promocionado sus servicios en tianguis turísticos internacionales. Crédito: Redes sociales de Grupo Mundo Maya.

Viejas prácticas, nuevos contratos

En una esquina de la calle Londres, en la colonia Del Carmen de la alcaldía Coyoacán, se ubica el domicilio fiscal de Soluciones Tecnológicas del Grijalva. Justo en la contraesquina, sobre la calle Privada Corina, se encuentra Black Ecco TI. Además de ser vecinas, ambas empresas comparten accionistas y apoderados, y en agosto de 2025 compitieron juntas por un contrato público de 2.7 millones de pesos.

Grupo Mundo Maya requería un centro de datos para su red de aeropuertos, gasolineras, museos y centros de hidrocarburos. El concurso fue por invitación a por lo menos tres competidores. Fueron las únicas dos en participar.

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Soluciones Tecnológicas del Grijalva proyectó el servicio en 2.9 millones de pesos, mientras que Black Ecco TI lo ofertó en 200 mil pesos menos: 2.7 millones. La propuesta más baja le dio el contrato a Black Ecco TI.

Las compañías están vinculadas a través de María Fernanda Quintero Ramos, accionista fundadora de ambas empresas y representante legal de Black Ecco Ti durante el concurso.

Documentos oficiales muestran que ambas compañías comparten a una misma accionista. Crédito: Registro Público del Comercio.



La red empresarial es extensa. María Fernanda es hermana de René Quintero Ramos, CEO de Black Ecco Grupo, conformado por Black Ecco SA de CV y Black Ecco TI SA de CV, entre otras.

Las tres compañías son proveedoras de Grupo Mundo Maya. Entre 2023 y 2025, Black Ecco, Black Ecco TI y Soluciones Tecnológicas del Grijalva obtuvieron cinco contratos públicos por 43 millones de pesos para el arrendamiento de equipos de cómputo, servicios de impresión y centro de datos. Todas las adjudicaciones se realizaron mediante invitación a cuando menos tres.

Los números telefónicos de Black Ecco Group y Soluciones Tecnológicas del Grijalva se enlazan al mismo conmutador y reproducen la misma grabación. Sin embargo, tras varios intentos, no fue posible que las llamadas fueran atendidas.

Meses antes, la ASF ya había advertido una simulación de competencia entre estas compañías.

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En una auditoría al Poder Judicial de Jalisco, detectó que ambas aparentaron competencia en dos contratos por más de 27 millones de pesos y vendieron equipos con sobreprecios de hasta 101%.

“Se acreditó la vinculación comercial, accionaria y de parentesco consanguíneo entre los integrantes y socios de Black Ecco Ti, S.A. de C.V., y Soluciones Tecnológicas del Grijalva, S.A.P.I. de C.V., ya que se constató, mediante el Registro Público de Comercio y actas de nacimiento, que identificaron a diversas personas físicas compartiendo cargos de administración y vínculos familiares en primer y segundo grado en ambas sociedades”, detalló la ASF.

Además, la auditoría documentó que Black Ecco TI vendió 450 equipos de cómputo en 17.6 millones de pesos, aunque previamente los había adquirido en 8.7 millones. En otro contrato, Soluciones Tecnológicas del Grijalva proveyó 300 laptops en 10.4 millones, a pesar de haberlas comprado en 5.5 millones de pesos.

Por esos casos, la ASF emitió pliegos de observación por más de 12 millones de pesos y ordenó procedimientos de responsabilidad administrativa.

Un contrato millonario para una empresa inhabilitada

Mientras estaba inhabilitada para competir en concursos públicos, la empresa Soluciones Integrales Elym S de Rl de CV ganó un contrato por 77.5 millones de pesos para realizar servicios de limpieza en todos los aeropuertos, estaciones de combustibles y oficinas corporativas de Grupo Mundo Maya.

El contrato fue el más elevado que el conglomerado militar asignó durante 2025. Lo hizo a través de un concurso de invitación que se anunció en la plataforma de Compras MX el 6 de marzo, y concluyó el 20 del mismo mes.

Por esos días, Soluciones Integrales Elym mantenía una inhabilitación impuesta por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La sanción derivó de incumplimientos en una licitación pública para servicios de limpieza en las oficinas de Jalisco, Colima y Michoacán. La empresa ganó tres partidas, pero no formalizó los contratos.

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El aviso de la inhabilitación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de enero de 2024 y estaba dirigido a todas las entidades y dependencias de la administración pública federal, a la Fiscalía General de la República, así como las entidades federativas y los municipios.

El periodo de inhabilitación fue por un año y dos meses y concluía el 18 de marzo de 2025, pero tenía una cláusula: si la empresa no pagaba una multa económica de 694 mil pesos, la sanción seguiría vigente.

En el Registro de Licitantes, Proveedores y Contratistas Sancionados del INEGI se observa que la inhabilitación subsiste porque la empresa no ha pagado la multa. Imagen: INEGI

El 13 de marzo de 2025, cuando aún estaba impedida para contratar con el gobierno, la compañía manifestó su interés en participar en la convocatoria. Cinco días después, el 18 de marzo, presentó su propuesta formal. Ese mismo día, Grupo Mundo Maya abrió las ofertas recibidas y verificó que los proveedores no estuvieran sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Aunque Soluciones Integrales Elym seguía legalmente inhabilitada por no haber cubierto la multa, la empresa no apareció en el directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción. Eso le permitió continuar en el proceso y dos días después, el 20 de marzo, obtuvo el contrato por 77.5 millones de pesos.

A través de una solicitud de información pública, el INEGI confirmó que Soluciones Integrales Elym permanece inhabilitada hasta la fecha debido a que no ha pagado la multa.

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Quince días de existencia

Con apenas 15 días de haber sido creada, la empresa Juliem Group SA de CV obtuvo un contrato público por adjudicación directa para implementar software en dispositivos visuales de comunicación social en las oficinas corporativas de Grupo Mundo Maya.

El oficio de adjudicación fue emitido el 28 de marzo de 2025 por un monto de 728 mil pesos. La compañía había sido creada apenas el 13 de marzo del mismo año en Cuernavaca, Morelos, con un objeto social de giro comercio, de acuerdo con su acta constitutiva, inscrita ante la Secretaría de Economía.

Documentos oficiales muestran que la empresa fue contratada por adjudicación directa apenas dos semanas después de su creación. Crédito: Registro Público del Comercio y Compras MX.



Una revisión de la antigüedad de 336 proveedores contratados por Grupo Mundo Maya, a partir de la fecha de creación asentada en su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), identificó que tres compañías recibieron contratos antes de cumplir un año de constituidas. Juliem Group, con apenas 15 días de existencia, y otras dos empresas contratadas con 11 meses o menos después de haber sido creadas.

Además, once proveedores fueron constituidos durante los primeros tres años de operación de la empresa militar, entre 2023 y 2025. En total, 89 contratistas, uno de cada cuatro proveedores revisados, iniciaron entre 2018 y 2024, en los últimos siete años.

Se buscó a todas las empresas mencionadas a través de correos y teléfonos oficiales disponibles en sus páginas web y en padrones públicos de proveedores, sin obtener respuesta. También se envió un cuestionario a Grupo Mundo Maya, que hasta el cierre de esta edición no había sido contestado.

En el caso de Black Ecco Ti se acudió a la oficina, también se estableció contacto vía telefónica y se le envió un cuestionario por correo electrónico, sin embargo, decidieron no emitir su versión con el argumento de que querían una reunión presencial en días próximos.