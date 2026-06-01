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Mérida.— La zona arqueológica de Chichén Itzá reabrirá este lunes, luego de más de una semana de cierre, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el gobierno de Yucatán y el ayuntamiento de Tinum.
En un comunicado se informó que el acceso al público será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (Catvi).
La zona arqueológica se mantuvo cerrada desde el 19 de mayo por las protestas de artesanos y comerciantes, luego de que las autoridades cerraran la entrada tradicional, donde se ubicaban sus puestos de venta de artesanías, para obligar a los turistas a pasar por el Catvi.
El jueves pasado, Joel Omar Vázquez Herrera, director del INAH, dijo que no se permitirá el ingreso de nuevos artesanos a la zona arqueológica y se respetarán los lugares de los que estén en el censo de 2025.
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