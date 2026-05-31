La actual ola de despidos en grandes corporaciones a nivel mundial no es un episodio aislado, sino la continuación de un proceso que se ha intensificado desde la pandemia y que hoy parece alcanzar un punto crítico impulsado por la inteligencia artificial.

En un recuento de elaboración propia, EL UNIVERSAL encontró que al menos 107 mil 756 personas han perdido su empleo en recortes relacionados con la inteligencia artificial (IA) entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

La primera empresa que comenzó con un recorte de personal en este periodo fue la alemana Siemens, que a mediados de marzo de 2025 dio a conocer una reducción de plantilla de seis mil empleos a nivel mundial bajo el argumento de integración de su sistema de IA para automatizar código y tareas de ingeniería.

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Posteriormente, siete empresas más siguieron los pasos de Siemens y realizaron una reorganización estructural. Entre las corporaciones con más despidos se encuentran:

Amazon (30 mil)

Intel (48 mil 900)

Meta (mil 300)

Microsoft (15 mil 100)

“Es muy complicado poner números, pero de las grandes compañías, me parece que están por 150 mil (despidos)”, comentó Esteve Almirall, escritor del libro “Cuándo todo cambIA”, en entrevista para EL UNIVERSAL.

Por otro lado, el sitio especializado Layoffs.fyi, apunta que desde 2020 se han acumulado más de 450 mil recortes en el sector tecnológico a nivel global, mientras que solo entre 2023 y 2025 se registraron cifras anuales que superan los 100 mil despidos.

Y en 2026, la tendencia no solo continúa, sino que se acelera: más de 95 mil trabajadores han sido afectados en lo que va del año, con un promedio cercano a 900 despidos diarios en empresas tecnológicas, según el mismo portal.

La misma fuente indica que si en años anteriores los recortes respondían a la sobrecontratación durante la pandemia, hoy están cada vez más vinculados a la adopción de la IA.

A pesar de la acelerada adopción de la inteligencia artificial en el entorno corporativo, el especialista advierte que la sociedad podría tardar décadas en asimilar plenamente estos cambios.

Almirall señala que el principal reto no es tecnológico, sino social: “el problema es que tú metes estas tecnologías en estructuras sociales antiguas […] y por lo tanto todo hace fricción”, explica, al subrayar que las organizaciones y modelos laborales no evolucionan al mismo ritmo que la innovación.

¿Y qué está pasando en México?

En México, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo aún es limitado y, por ahora, no responde a un reemplazo masivo de trabajadores. Mientras Esteve Almirall advierte que los recortes comienzan a vincularse con la adopción tecnológica, durante la entrevista para EL UNIVERSAL, Fernando Sentíes aclara la problemática: “No he visto en México muchas empresas que estén sustituyendo a humanos por bots o por agentes de inteligencia artificial todavía. Sí es verdad que se está reduciendo la rotación, es decir, algunos puestos muy administrativos ya no se están renovando. Pero es muy difícil que la inteligencia artificial ahorita sustituya puestos que requieren juicios de valor de las personas”.

En ese sentido, advierte que la pérdida de empleo no corresponde directamente a la automatización, sino a un deterioro más amplio del ecosistema laboral. “Cuando tú pierdes en el seguro social 25 mil empleadores, pues obviamente perdiste también muchísimos empleos, pero que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial”, subraya.

Asimismo, el CEO de AMITAI reafirma la idea sobre que la inteligencia artificial sí está modificando el entorno laboral, aunque de forma progresiva, “Lo que está pasando con la inteligencia artificial… es una evolución”, añade, descartando escenarios de cambio inmediato. Incluso advierte que las empresas mexicanas enfrentan limitaciones internas: “no están listas, aún cuando la tecnología lo esté, para cambiar todos sus procesos… de la noche a la mañana”.

De igual manera, destaca que “sólo un 18.6 por ciento la están usando activamente… no representa que estén sustituyendo a ese número de personas”.

Por su parte, Almirall advierte que ese escenario aún está lejos de consolidarse: “hasta que llegue ese final […] pueden pasar 40, 50 u 80 años”, debido a la lenta transformación de las estructuras sociales.

En línea con este panorama, Ivete Sánchez Bravo advierte que, aunque la adopción de inteligencia artificial en México es más lenta, su impacto en el empleo ya es una realidad, impulsada principalmente por empresas que compiten a nivel global o forman parte de corporativos transnacionales.

Para la especialista, se trata de una “tendencia inevitable” que comenzará a reflejarse con mayor fuerza en el país, especialmente en grandes corporativos. Sin embargo, subraya que el principal reto no es tecnológico, sino humano: la falta de alfabetización digital y formación ética deja a los trabajadores en una posición vulnerable, donde no capacitarse puede derivar directamente en la pérdida del empleo.

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Además, enfatiza la importancia de entender los alcances reales de la inteligencia artificial, particularmente en el caso de herramientas como los chatbots, que no están diseñados necesariamente para decir la verdad, lo que puede generar desinformación si no se utilizan de forma crítica.

Para Esteve Almirall, este periodo de transición será clave, y también conflictivo, ya que implica adaptar sistemas tradicionales a tecnologías emergentes. En ese proceso, estima que la humanidad podría tardar entre dos y tres décadas en lograr una integración más estable de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en el mercado laboral, un lapso en el que, advierte, persistirán tensiones, desigualdades y reconfiguraciones profundas del empleo.

Aún así, los especialistas advierten que no todos los despidos pueden atribuirse de forma directa a la inteligencia artificial, sino que responden a una combinación de factores estructurales, estratégicos y tecnológicos.

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