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Durante la noche del sábado 16 y la mañana del domingo 17 de mayo, el servicio de telefonía presentó varias fallas en su red, por lo que varios usuarios expresaron sus inconformidades por medio de .

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los errores en el servicio se presentaron desde las 19:30, por lo que el mayor nivel de reportes de falla fue a las 22 horas; el problema, aunque disminuyó durante la madrugada, aún se mantiene.

Por el momento, la empresa de telefonía no ha emitido ninguna declaración al respecto del fallo en su servicio.

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Falla en servicio Telcel. Foto: Captura de pantalla de X
Falla en servicio Telcel. Foto: Captura de pantalla de X

¿Qué pasó con la señal de Telcel?

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los usuarios reportaron varios problemas en la , las llamadas de voz y el internet móvil. Por lo que los usuarios solo podían comunicarse por medio de una red fija de internet.

Por medio de la red social , los usuarios reportaron la falta de señal en varias partes del país; sin embargo, el soporte solo daba atención por mensaje en privado, sin dar ninguna declaración al respecto.

Los reportes de falla en la señal van desde Cuautla, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, por mencionar algunos. Además, algunas personas reiniciaron su teléfono o lo pusieron en sin éxito durante el sábado en la noche.

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Falla en servicio Telcel. Foto: Captura de pantalla de X
Falla en servicio Telcel. Foto: Captura de pantalla de X

Para el domingo, otros usuarios mencionan que la solución fue poner su teléfono en modo avión por un minuto y después solo se reactiva la señal.

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ss/LL

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