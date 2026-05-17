El grupo criminal Los Malportados, relacionado con el triple homicidio registrado en una unidad habitacional de Azcapotzalco, el pasado 29 de abril, tiene presencia en otras zonas de la metrópoli como las alcaldías Miguel Hidalgo, Tláhuac e Iztapalapa, en la Ciudad de México, así como en Morelos y el Estado de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Este grupo criminal está dedicado al robo a transporte de carga, secuestro, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio, así lo dio a conocer el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, el pasado 3 de agosto cuando anunció la detención del entonces líder de Los Malportados, Gustavo Aldair “N”, alias El Malportado o El 19.

Este grupo estaría relacionado con el Cártel Nuevo Imperio, ya que tras la captura de su líder Néstor “N” en 2024, El Malportado tomó el control del grupo, informó entonces Vázquez Camacho.

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Capturas

La estructura de este grupo criminal se vio golpeada con el operativo realizado en una fiesta de cumpleaños en un club de playa en Acapulco, Guerrero, donde se capturó a El Malportado o El 19 y a cuatro de sus colaboradores.

Ese día también se detuvo a Carlos “N”, alias El Cabezas; Ricardo “N”, El Frijol; Brian “N”, El Cuartito, y José “N”.

Posteriormente, el 14 de agosto de 2025, se logró la detención de Dylan Samuel “N”, alias El Gordo o Roto o Gato, realizada en Santiago Teyahualco, municipio de Tultepec.

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El Gordo está relacionado con cinco carpetas de investigación por los delitos de feminicidio, contra la salud y extorsión.

El 2 de octubre de 2025, Adrián Michel “N”, alias El Terry, fue capturado en la colonia Santa Cruz Acayucan, en la alcaldía Azcapotzalco. Estaba en posesión de droga y armas, incluido un lanzagranadas.

En días recientes varios de los integrantes de esta célula criminal han sido capturados y uno de sus líderes, vinculado a proceso.

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El 26 de marzo, el gabinete de seguridad dio a conocer la detención de nueve integrantes del grupo delictivo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Adrián “N”, alias El Shimon, de 25 años de edad y señalado como presunto jefe de Los Malportados, fue capturado el pasado 27 de abril en calles de la colonia El Jagüey, Azcapotzalco, en posesión de droga y un arma de fuego, días después fue liberado, pero agentes de la Policía de Investigación lo volvieron a detener al ejecutar una orden de aprehensión.

Fue vinculado a proceso por homicidio calificado el pasado 8 de mayo, se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que lleva su proceso en prisión y se determinó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

El 3 de mayo, la SSC informó de la captura de Donovan “N”, miembro del grupo criminal que estaría relacionado con el asesinato de los tres hombres en la Unidad Habitacional Francisco Villa, en Azcapotzalco, el 29 de abril.

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Ayer, la fiscalía capitalina informó que fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado por el multihomicidio en la unidad habitacional. Donovan habría amenazado a las víctimas con un arma de fuego.

Días después, el 7 de mayo, Eliezer “N” fue detenido en la colonia Las Trancas, cuando hacía labores de halcón en contra de un grupo criminal rival. Al sujeto de origen venezolano, que también fungía como sicario, se le aseguró un arma de fuego y dosis de droga.

El 8 de mayo, Víctor Manuel “N” fue aprehendido en la colonia San Sebastián.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también está involucrado en el triple homicidio de la Unidad Habitacional Francisco Villa y es miembro de Los Malportados.

Secuestro de mariachis

En marzo pasado, autoridades federales y de la Ciudad de México detuvieron a nueve miembros de este grupo criminal, a través de cinco cateos realizados en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, así como en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

En aquella ocasión se aseguraron varios vehículos, cajas de tráileres y 300 kilos de marihuana.

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Sin embargo, Los Malportados también son señalados por otros delitos, como el secuestro de seis mariachis en octubre de 2025.

Los músicos fueron contratados para tocar en una fiesta en la alcaldía Iztapalapa, pero al terminar fueron retenidos, golpeados y quemados.

Los músicos fueron abandonados en calles de la alcaldía Tláhuac, mientras que cinco presuntos integrantes de Los Malportados fueron detenidos en calles de la alcaldía Iztacalco, en seguimiento por este caso.

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El asesinato de 3 hombres en una unidad habitacional provocó el reforzamiento de la seguridad en Azcapotzalco. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Los Malportados también han mantenido disputas con otros grupos rivales como Los Besucones, dedicados al robo, narcomenudeo y homicidio en calles de Iztapalapa.

Uno de los miembros de Los Besucones, Erick “N”, alias La Besucona, fue capturado en marzo de este año, relacionado con tres homicidios ocurridos en 2024 y 2025, producto de la pugna por la venta de droga con Los Malportados.

Extorsión y colusión

El experto en seguridad David Saucedo explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que Los Malportados están dedicados a diversos delitos; sin embargo, su crecimiento se debió a que en su momento no tuvieron rivales para expandirse y se enfocaron a la extorsión.

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“Los Malportados no crecieron gracias al narcomenudeo, crecieron gracias al negocio de la extorsión y aunque el narcomenudeo es una fuente importante de recursos para ellos, aumentaron su red, se hicieron visibles y se volvieron un cáncer porque empezaron a extorsionar comercios”.

Señaló que en sus orígenes estuvieron relacionados con el Cártel Nuevo Imperio, pero tras el colapso de este grupo, Los Malportados se independizaron y extendieron sus operaciones en Azcapotzalco.

Saucedo no descartó que el grupo criminal esté coludido con algunos de los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados a la alcaldía Azcapotzalco.

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“No lo descarto porque muchas denuncias que realizan los ciudadanos que han sido víctimas de robo o extorsión al final son amedrentados por este grupo”, sostuvo.

El experto estimó que los golpes al grupo en dicha alcaldía gobernada por Morena han propiciado que se extiendan a otras alcaldías de la Ciudad de México, además de que al ser un grupo de jerarquía horizontal, hay varios cabecillas al mando.

“Los datos que tengo sobre Los Malportados es que tiene una especie de dirigencia colegiada, no son una organización vertical o piramidal donde haya un sólo líder que tenga el control de toda la organización, son varios liderazgos que se congregaron, se sumaron, es una especie de confederación de bandas y de tal suerte hay cuando menos cinco o seis líderes Malportados que no se han identificado del todo”.

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Mencionó que a pesar de las detenciones en las últimas semanas, el grupo no ha sido desarticulado por completo.

El hecho más reciente al que se ha vinculado a este grupo criminal es la ejecución de tres hombres al interior de la Unidad Habitacional Francisco Villa. Las víctimas se encontraban en el sitio cuando sujetos a bordo de motocicletas ingresaron al andador Toma de Torreón y les dispararon de manera directa en varias ocasiones.

Este 12 de mayo el Gobierno capitalino reforzó la seguridad en la demarcación con el despliegue de 420 elementos de la policía para fortalecer los patrullajes y seguridad en las calles de Azcapotzalco.

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cdm