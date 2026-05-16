Autoridades de la Ciudad de México alistan material y trabajos para rellenar el socavón que dejó la fuga de agua registrada en una tubería en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa; mientras que vecinos de la zona reportaron que el abasto de agua en sus casas se ha restaurado.

La mañana de este sábado, camiones de volteo depositaron en la zona de obras el material de relleno para tapar el hueco de la calle 5 de Mayo.

Además de que se retira el agua que quedó acumulada al fondo del socavón por dónde pasa la tubería de 48 pulgadas de diámetro, que el miércoles 13 de mayo se rompió, derramando miles de litros de agua potable y dejando afectaciones en casas de la colonia.

Camiones de volteo depositaron en la zona de obras el material de relleno. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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En el lugar aún hay personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Por su parte, vecinos informaron esta mañana que el suministro de agua fue establecido luego de tres días de recibir el líquido mediante pipas.

"Ya caía un chorrito desde en la noche, pero ahorita ya sale normal", informó un miembro de la familia Morales, quienes viven frente al sitio donde se fracturó la tubería.

Vecinos pidieron a las autoridades apoyo para las reparaciones de su domicilio. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Los Morales dijeron que, tras las afectaciones, su casa presenta daños en muros y pisos, además de los enseres domésticos que perdieron.

Si bien recibieron una estufa, colchones y un frigobar, pidieron a las autoridades apoyo para las reparaciones de su domicilio.

"Este muro no estaba así de separado ni con humedad, hubiera sido un desastre natural, ni hablar, pero esto (la tubería) es parte de la infraestructura del gobierno", señaló.

En el lugar aún hay personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Por su parte, la señora María, vecina de la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán confirmó que en su casa el agua había regresado la mañana de este sábado.

"Si, ya, fue duro porque aquí casi no nos falta el agua, pero estos días sí tuvimos que aguantar con pura agua en cubetas".

vr/cr