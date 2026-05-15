La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), dio a conocer esta noche que concluyó la reparación de la fuga de agua registrada en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado, la dependencia precisó que se procederá con los trabajos de relleno de la excavación y compactación del terreno, para posteriormente realizar la reposición de la carpeta asfáltica y restituir las condiciones de la vialidad.

De acuerdo con la Secretaría, algunas zonas ya comienzan a recibir el servicio de agua a través de la red; el servicio se restablecerá de forma gradual una vez que el proceso de recarga del sistema de distribución se complete.

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Mientras se concluyen las acciones y se restituye en su totalidad el abastecimiento, la Segiagua mantendrá el apoyo a la población mediante la entrega de garrafones del programa “Agua Bienestar” y el suministro a través de pipas, las cuales pueden solicitarse en el Centro de Mando y Atención Ciudadana instalado sobre la calle Tenochtitlán.

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