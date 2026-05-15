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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), dio a conocer esta noche que concluyó la , alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado, la dependencia precisó que se procederá con los trabajos de relleno de la excavación y compactación del terreno, para posteriormente realizar la reposición de la carpeta asfáltica y restituir las condiciones de la vialidad.

De acuerdo con la Secretaría, algunas zonas ya comienzan a recibir el servicio de agua a través de la red; el servicio se restablecerá de forma gradual una vez que el proceso de recarga del sistema de distribución se complete.

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Mientras se concluyen las acciones y se restituye en su totalidad el abastecimiento, la Segiagua mantendrá el apoyo a la población mediante la entrega de garrafones del programa “Agua Bienestar” y el suministro a través de pipas, las cuales pueden solicitarse en el Centro de Mando y Atención Ciudadana instalado sobre la calle Tenochtitlán.

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jecg/cr

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