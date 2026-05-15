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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) reportó la conclusión de los trabajos en la tubería de 48 pulgadas (equivalente a 121 centímetros) en la zona donde se abrió la , en la .

Indicó que a lo largo de este viernes se restablecerá de forma paulatina el funcionamiento del sistema hidráulico que abastece al Tanque Cerro de la Estrella.

“Mientras se restaura el abastecimiento del agua en su totalidad, la Segiagua mantendrá el apoyo con garrafones Agua Bienestar y pipas de agua potable, que pueden solicitarse en el Centro de Mando y Atención Ciudadana instalado sobre la calle Tenochtitlán”, indicó la dependencia.

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Por separado, la alcaldía Iztapalapa indicó que aunque se debe esperar un periodo de prueba para el llenado del tanque de La Estrella, a fin de regularizar el abasto, vecinos de la zona informan que ya empezó a caer el recurso hídrico por su red domiciliaria.

Detalló que hasta el momento se han distribuido mil 200 pipas de agua entre la población afectada y en el punto afectado se instalaron seis puestos de hidratación.

Precisó que 22 viviendas presentaron daños considerables; 11, mediana afectación; 19, baja afectación. También se repartieron enseres domésticos y colchones; se sanitizarón 12 viviendas, una escuela y una fábrica.

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jecg/cr

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