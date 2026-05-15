Sheinbaum inaugura planta pasteurizadora de leche en Campeche; da becas para todos los estudiantes de universidad

Como parte del Plan Campeche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la pasteurizadora de leche como parte de la ruta hacia la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, después de 41 años.

Al destacar la planta, la secretaria de agricultura y desarrollo rural, Columba López, indicó que desde 1985 no se renovaba ninguna planta como esta.

Beca Gertrudis Bocanegra a universitarios

Luego de que la gobernadora Layda Sansores dijo que su gobierno no tenía ni para pagar la luz, la mandataria federal ofreció recursos para la educación.

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“Y voy a aprovechar para darles una noticia para Campeche: todos los estudiantes de universidad campechanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra, todos sin excepción, universal. Pero fíjense eh, es gracias también a la gobernadora porque aunque tenga pocos recursos Campeche, estamos las dos poniendo recursos para la beca de los universitarios y las universitarias campechanos (...)”, dijo.

Al destacar a la autonombrada cuarta transformación, los programas sociales y señalar a los gobiernos antes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum destacó la planta pasteurizadora como parte del Plan Campeche.

Al lanzar elogios a la titular del ejecutivo federal, Sansores celebró la planta pasteurizadora “como de primer mundo” e incluso refirió que “al rato estaremos exportando”.

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“Para principio, cuando nos pidieron un lugar, una planta, una bodega de las que teníamos, pues somos pobres, ya lo dijimos, no tenemos para pagar la luz, pero sí tenemos la mejor bodega que tengamos para un plan que ideó nuestra presidenta (...)”, dijo Layda Sansores.

El director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes, destacó que esta planta pasteurizadora “representa esperanza, justicia social, desarrollo regional y una puesta firme por el campo campechano”.

Acerca de la planta pasteurizadora

La planta tuvo una inversión superior a los 130 millones de pesos, rescata la cuenca lechera del sur-sureste, da acompañamiento técnico a los productores y cuenta con infraestructura estratégica como ordenadoras móviles y cercos eléctricos.

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Es un centro totalmente automatizado y garantiza la comercialización para todos los productores del estado y la región “ofreciendo el mejor precio de compra en todo el país: 11 pesos con 50 centavos por litro”.

“De esta manera, aseguramos el bienestar de más de 200 mil derechohabientes del programa de Abasto Social en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, avanzando con paso firme hacía la autosuficiencia y la soberanía alimentaria de nuestro país”, destacó el gobierno.

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dft