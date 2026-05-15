Sheinbaum sostiene llamada con Trump; hablan sobre seguridad y comercio

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica “cordial y excelente” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos reafirmaron la cooperación bilateral en materia de seguridad y las negociaciones comerciales.

A través de sus redes sociales, la Mandataria mexicana detalló que durante la llamada acordaron mantener el diálogo entre ambos gobiernos y continuar las conversaciones mediante sus respectivos equipos de trabajo.

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió Sheinbaum.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en y el presidente de EU, Donald Trump. Fotos: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL y AP

La titular del Ejecutivo federal agregó que, como parte de los acuerdos alcanzados, algunos colaboradores cercanos del presidente estadounidense realizarán una visita a México en fecha próxima para dar seguimiento a los temas abordados.

“Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, señaló.

La comunicación se da en un momento en que México y Estados Unidos mantienen una agenda conjunta en asuntos prioritarios como el combate al tráfico de drogas y armas, la migración y la relación comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum no precisó la fecha de la visita ni los nombres de los funcionarios estadounidenses que acudirán al país.

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Suman 18 llamadas telefónicas entre Sheinbaum y Trump

La llamada telefónica de este viernes 15 de mayo es la número 18 que han tenido los Presidentes de México y Estados Unidos; la penúltima fue el 23 de febrero de este año, cuando el mandatario estadounidense se comunicó con su homóloga mexicana para conocer la situación en México, luego de que un día antes fuera abatido por las Fuerzas Armadas Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el capo objetivo de autoridades mexicanos y estadounidenses.

La Mandataria federal detalló que la conversación ocurrió hace dos días y tuvo una duración aproximada de ocho minutos.

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