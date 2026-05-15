La presidenta Claudia Sheinbaum detalló varios retos que tiene Pemex a mediano plazo, y que asumirá Juan Carlos Carpio, nuevo director nombrado ayer, entre ellos aumentar la producción a 1.8 millones de barriles de petróleo diarios, mediante la exploración de nuevos campos.

“Los retos son consolidar la producción, Pemex tiene que invertir una parte muy importante en exploración de nuevos campos, por eso la alianza que queremos hacer con Petrobras, Petrobras tiene el desarrollo de distintos esquemas de exploración para Brasil, que nos interesan muchísimo que podamos compartirlos, entonces exploración y producción para su meta de 1.8 millones de barriles diarios”, dijo.

En conferencia de prensa, expuso que también deberá determinar cómo se realizará la producción de gas no convencional y analizar si es viable utilizar el fracking, como analiza el gobierno federal.

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Pemex. Foto: EFE

“Tiene el reto del gas natural, tanto el grupo que formamos para ver si es viable el gas no convencional en México o la producción de gas no convencional en México, como y en dónde, como la producción de gas natural en el país”, comentó.

La mandataria explicó que el nuevo director de Pemex también tiene el reto de consolidar la producción de las refinerías y coquizadoras en el país.

“Seguir con el proceso de transformación, la consolidación de todas las refinerías, tiene que terminar en lo que estamos haciendo en la refinería de Tula y en la refinería de Salina Cruz, las coquizadoras para producir más gasolina y el mejoramiento de toda la refinación, tiene el reto también de la petroquímica y los fertilizantes que va a aumentar su producción”, manifestó.

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