La mañanera de Sheinbaum, 15 de mayo, minuto a minuto

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Una serie de "incidentes" y el ocultamiento de un derrame kilométrico; polémicas de la gestión de Víctor Rodríguez de Pemex
Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este viernes 15 de mayo la Mañanera del Pueblo, un espacio para informar a las y los mexicanos los acontecimientos más relevantes de su administración.
Sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia matutina y mantente informado de la agenda nacional:
Nación 08:30 AM
Sobre la "ajolotización" en la CDMX, la Mandataria federal dice que "no sé por qué tanta crítica" y que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde que era alcaldesa de Iztapalapa, se propuso ponerle color a los espacios públicos. "Le da alegría a la ciudad, la pone bonita", indica Sheinbaum sobre el uso la imagen del ajolote y el color morado en la capital.
Nación 08:12 AM
Informa que Víctor Rodríguez, director de Pemex, dejó el cargo debido a que quería regresar al aspecto académico. Destaca los avances del exdirector Rodríguez en la institución petrolera.
Indica que los retos de Pemex son consolidar la exploración y producción de combustibles, así como la producción de gas natural en el país, la producción de refinería, el aumento de petroquímica y fertilizantes.
Dice que este fin de semana anunciará quién se quedará en el cargo de Víctor Rodríguez.
Descarta que Mario Delgado vaya a dejar la SEP.
Nación 08:12 AM
La Presidenta descarta que la banda U2 vaya a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.
Nación 08:11 AM
Sheinbaum Pardo dice que la inauguración y el partido inaugural del Mundial 2026 sí los verá en el Zócalo de la CDMX, pero los demás no sabe si podrá sintonizarlos, debido a su agenda.
Nación 08:07 AM
Nación 07:35 AM
Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, informa que este mes se rompieron cuatro récords históricos en la llegada de turistas extranjeros a México con 9.37 millones más que en marzo de 2025.
Destaca los países con mayor incremento en las llegadas de turistas vía aérea, los cuales son: España, Colombia, Italia, Reino Unido, Francia, Canadá, Brasil y Corea del Sur.
La secretaria de Turismo da el reporte del Tianguis Turístico 2026.
Refiere que México participará en la Feria Turística de China con el objetivo de incrementar el número de turistas chinos que visiten nuestro país.
Nación 07:34 AM
A las 7:33 de la mañana inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aquí puedes seguir la transmisión completa:
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