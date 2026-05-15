La mañanera de Sheinbaum, 15 de mayo, minuto a minuto

Informa que Víctor Rodríguez, director de Pemex, dejó el cargo debido a que quería regresar al aspecto académico. Destaca los avances del exdirector Rodríguez en la institución petrolera.

Indica que los retos de Pemex son consolidar la exploración y producción de combustibles, así como la producción de gas natural en el país, la producción de refinería, el aumento de petroquímica y fertilizantes.

Dice que este fin de semana anunciará quién se quedará en el cargo de Víctor Rodríguez.

Descarta que Mario Delgado vaya a dejar la SEP.