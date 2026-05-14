Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Juan Carlos Carpio Fragoso será el nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras recibir la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla, quien ocupó el puesto un año y medio.

¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso, nuevo director de Pemex?

En su lugar, designó a Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de dicha empresa del estado. De acuerdo con una declaración patrimonial, es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en gerencia pública por parte del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).

Al menos desde 2007 ha ocupado diferentes cargos en la administración pública. Algunos de ellos son:

Subdirector de Control de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del 1 de febrero al 30 de abril de 2007

Director de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del 1 de mayo de 2007 al 31 de enero de 2008

Director de Operación de Fondos y Valores en la Secretaría de Finanzas del 1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2013

Director de Concentración y Control de Fondos del 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014

Director de Análisis Estratégico en el Centro de Atención a Emergencias del 1 de febrero de 2014 al 4 de diciembre de 2018

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Agregó que las actividades de Pemex estarán destinadas a fortalecer a dicha empresa del Estado mexicano y a la soberanía energética. Por su parte, Rodríguez Padilla regresará a la academia, donde era docente en la facultad de ingeniería de la Máxima Casa de Estudios.

Así fue la designación de Juan Carlos Carpio Fragoso

"Cuando gané la presidencia, le dije a Víctor 'quiero pedirte un favor: Ven, ayúdame en Pemex'. 'Sí, sí te ayudo, pero con una condición, solamente un año y medio'", contó la mandataria federal.

Durante su designación al frente de Petróleos Mexicanos, donde se desempeñaba como Director Corporativo de Finanzas, agradeció a Sheinbaum por su confianza.

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"Es un honor formar parte de este gran equipo y ahora al frente de esta nueva responsabilidad al frente de Petróleos Mexicanos. Le reitero mi compromiso con usted, con el proyecto de transformación que encabeza con el pueblo de México y, de manera especial, con las y los trabajadores de esta gran empresa", afirmó.

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