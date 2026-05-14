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La compañía alemana Merck y el medio digital de comunicación Opinión 51 ampliaron la convocatoria al Tercer Premio Nacional de Periodismo en Salud, cuyos fines son reconocer y premiar a periodistas que contribuyen a la difusión y comprensión de dicho ámbito en México.
De acuerdo con un boletín, la nueva fecha límite de inscripción es el próximo 24 de mayo a las 00:00 horas, bajo el argumento de que detrás de cada trabajo periodístico existe tiempo, investigación y compromiso con la realidad social.
"Por eso queremos abrir un poco más el espacio para que periodistas, comunicadores, creadores y estudiantes puedan sumarse con aquellas historias que merecen ser vistas, escuchadas y compartidas", comentó.
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Categorías
Las y los reporteros podrán aplicar en cinco categorías:
- Escrito: Reportajes o columnas de opinión acerca de temas de salud y publicados en medios impresos o digitales
- Audio: Programa de radio o podcast
- Video: Para televisión o plataformas digitales
- Redes sociales: Contenidos para Facebook, Instagram y TikTok
- Categoría universitaria: Destinada a estudiantes de educación superior. Ensayos, reportajes, podcast o videos
Requisitos
A excepción de la última categoría, los trabajos deberán haber sido publicados entre el 1 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026. Las interesadas y los interesados deberán llenar el formulario, el cual pedirá datos como:
- Información personal: Nombre(s) completo(s), dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico
- Categoría en la cual se participa
- Medio de comunicación donde fue publicado el trabajo
- Fecha de publicación del trabajo
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Los formatos de los trabajos postulados son:
- Escrito: PDF
- Audio: MP3 o dirección electrónica de la transmisión
- Video: MP4 y enlace del material
- Redes sociales: Link del post
Aspectos de evaluación y premios
El jurado estará conformado por destacadas figuras del ámbito de la salud y del periodismo, que evaluarán los trabajos postulados con base en los siguientes aspectos:
- Importancia del tema abordado
- Calidad de la investigación y empleo adecuado de fuentes
- Claridad y detalle en los datos mostrados
- Creatividad e innovación alusiva a la temática presentadas y al formato
- Capacidad de crear consciencia e impacto en la sociedad
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La premiación será anunciada el siguiente 22 de junio a través de las cuentas de los convocantes. Además de un reconocimiento, las ganadoras o los ganadores de cada categoría ganarán dinero en efectivo:
- Escrito: 80 mil pesos
- Audio: 80 mil pesos
- Video: 80 mil pesos
- Redes sociales: 80 mil pesos
- Categoría universitaria: 20 mil pesos
"El periodismo en salud tiene la capacidad de transformar la manera en la que entendemos nuestro entorno. Tiene el poder de acercanos a realidades que muchas veces permanecen invisibles, de generar conciencia y de abrir conversaciones necesarias", concluye.
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