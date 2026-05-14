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La compañía alemana Merck y el medio digital de comunicación ampliaron la convocatoria al , cuyos fines son reconocer y premiar a periodistas que contribuyen a la difusión y comprensión de dicho ámbito en México.

De acuerdo con un boletín, la nueva fecha límite de inscripción es el próximo 24 de mayo a las 00:00 horas, bajo el argumento de que detrás de cada trabajo periodístico existe tiempo, investigación y compromiso con la realidad social.

"Por eso queremos abrir un poco más el espacio para que periodistas, comunicadores, creadores y estudiantes puedan sumarse con aquellas historias que merecen ser vistas, escuchadas y compartidas", comentó.

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Categorías

Las y los reporteros podrán aplicar en cinco categorías:

  • Escrito: Reportajes o columnas de opinión acerca de temas de salud y publicados en medios impresos o digitales
  • Audio: Programa de radio o podcast
  • Video: Para televisión o plataformas digitales
  • Redes sociales: Contenidos para Facebook, Instagram y TikTok
  • Categoría universitaria: Destinada a estudiantes de educación superior. Ensayos, reportajes, podcast o videos

Requisitos

A excepción de la última categoría, los trabajos deberán haber sido publicados entre el 1 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026. Las interesadas y los interesados deberán llenar el , el cual pedirá datos como:

  • Información personal: Nombre(s) completo(s), dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico
  • Categoría en la cual se participa
  • Medio de comunicación donde fue publicado el trabajo
  • Fecha de publicación del trabajo

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Los formatos de los trabajos postulados son:

  • Escrito: PDF
  • Audio: MP3 o dirección electrónica de la transmisión
  • Video: MP4 y enlace del material
  • Redes sociales: Link del post

Aspectos de evaluación y premios

El jurado estará conformado por destacadas figuras del ámbito de la salud y del periodismo, que evaluarán los trabajos postulados con base en los siguientes aspectos:

  • Importancia del tema abordado
  • Calidad de la investigación y empleo adecuado de fuentes
  • Claridad y detalle en los datos mostrados
  • Creatividad e innovación alusiva a la temática presentadas y al formato
  • Capacidad de crear consciencia e impacto en la sociedad

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La premiación será anunciada el siguiente 22 de junio a través de las cuentas de los convocantes. Además de un reconocimiento, las ganadoras o los ganadores de cada categoría ganarán dinero en efectivo:

  • Escrito: 80 mil pesos
  • Audio: 80 mil pesos
  • Video: 80 mil pesos
  • Redes sociales: 80 mil pesos
  • Categoría universitaria: 20 mil pesos

"El periodismo en salud tiene la capacidad de transformar la manera en la que entendemos nuestro entorno. Tiene el poder de acercanos a realidades que muchas veces permanecen invisibles, de generar conciencia y de abrir conversaciones necesarias", concluye.

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dft/bmc

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