La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la implementación de un programa para científicos que se mudaron a otro país y quieran incorporarse a actividades académicas en México para que puedan impartir clases a distancia, dirigir tesis y puedan regresar una vez al año al país.

“Durante una época hubo el programa de repatriación de cerebros, donde se daban recursos para que vinieran y una plaza de investigación. Hay mexicanas y mexicanos que están viviendo ya en otro país, no quieren regresar a vivir a México porque ya hicieron sus familias, se casaron con alguien que no es mexicano, mexicana. Pero quieren seguir teniendo relación con México”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este jueves 14 de mayo, la Jefa del Ejecutivo mencionó que para este programa se destinarán pocos recursos económicos, sin embargo, manifestó su deseo de ampliar presupuesto para proyectos de investigación.

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“Vamos a abrir ese programa, ya se los adelanté, porque queremos que todas esas mexicanas y mexicanos que están en el mundo entero, porque están en todos lados, que sigan teniendo contacto con México y que las instituciones académicas y los estudiantes jóvenes, se beneficien de ese vínculo con mexicanas y mexicanos. Entre otras acciones, ese tiene muy poquito recurso, no requiere mucho”, expresó.

Ante demandas de científicos del país, la mandataria destacó que este año se aumentó el presupuesto a 7 mil millones de pesos para la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), dirigida por Rosaura Ruiz Gutiérrez.

“Rosaura, los puedo atender yo, pero Rosaura es muy buena y muy sensible. Es una científica muy reconocida también y pueden acercarse a ella. Aumentamos en 7 mil millones de pesos el presupuesto para Ciencia y Humanidades este año de algunos ahorros que hicimos de otros lados y van a permitir varios proyectos”, afirmó.

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