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La presidenta invitó a la presidenta de la comunidad de Madrid, , a vacacionar en México para conocer su cultura, en respuesta a la afirmación realizada ayer por la funcionaria española: "México no existió hasta que llegaron los españoles".

La Mandataria federal afirmó que a pesar de que Díaz Ayuso “odia al gobierno de México y se pasa unos días de vacaciones”, por lo que “le ha ido bastante mal allá, en ”.

“Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí, somos un país extraordinario, que conozca más de la cultura mexicana, que viva como viven los pueblos, que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México, yo creo que aprendería mucho sobre la grandeza cultural de México”, dijo.

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Ayer, la presidenta de la región de Madrid también acusó a la izquierda española y mexicana de estar "retorciendo la Historia de España en México"; al respecto, Sheinbaum Pardo manifestó que ayudó a debatir sobre la historia común entre ambos países.

“Ayudo mucho que viniera porque abrió el debate, nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista o la invasión de los pueblos, de la grandeza cultural de México, de la dignidad del pueblo de México, pero bueno ella es presidenta de la comunidad de Madrid, entonces pues allá que haya el debate, qué bueno porque él se abrió el debate ahí, en España también”, expresó.

nro/apr

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