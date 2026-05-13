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La alianza entre , Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) analiza en sus reuniones, rumbo a la elección de 2027, solicitar a las autoridades de seguridad a nivel federal un documento de “opinión favorable” sobre quienes aspiren a sus sus candidatos, con el fin de blindar a sus posibles gobiernos de corrupción y de nexos con el crimen organizado.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, adelantó que en las mesas que han retomado, ya con Ariadna Montiel al frente de Morena, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pedir más requisitos por encima de la carta de no antecedentes penales.

Conferencia de las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde para hablar de los procesos electorales en puerta. FOTO: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Conferencia de las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde para hablar de los procesos electorales en puerta. FOTO: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“Para nosotros es muy importante que quienes representen a la coalición sean personas honestas y representen nuestros valores. Estamos planteando dos mecanismos específicos: la definición para las coordinaciones, que es el método de la encuesta, le estaremos dando un peso mayor al saldo positivo.

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“El segundo es la petición formal, a las autoridades, de que estos perfiles no tengan un elemento desfavorable, buscaremos que las autoridades nos alerten sobre perfiles falsos”, dijo.

La presidenta nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, adelantó que están pensando en “mecanismos más rigurosos”, incluso pedir investigaciones preliminares a las Fiscalía General de la República o a la Secretaría de Seguridad.

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bmc

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