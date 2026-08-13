En el deporte, los campeonatos se construyen con talento y trabajo, pero también con una gran mentalidad. En la Selección Mexicana Femenil de flag football existe una frase que resume esa filosofía y se ha convertido en parte de su identidad: “Piensa en oro”. Un mantra que acompaña al equipo en cada torneo internacional y refleja la mentalidad con la que afrontan cada reto dentro del campo.

Más que simple expresión, esas palabras representan una declaración de intenciones para un grupo acostumbrado a competir por los primeros lugares del mundo.

“Es una frase que nos acompaña... Es una filosofía del equipo. La llevamos en la mente y en el corazón. Son palabras que nos acompañan en cada esfuerzo y cada desafío. Esta será una prueba más para hacer lo que amamos”, comentó la quarterback Diana Flores.

Una de las líderes y capitanas de la Selección Mexicana aseguró que el equipo afrontará este desafío con la certeza de contar con el respaldo de toda la comunidad del flag football. La pasadora destacó que, detrás de cada jugadora, existe una generación que comparte el mismo sueño, por lo que confía en regresar a México con la satisfacción de haber cumplido.

“Sabemos que no vamos solas, que detrás de nosotras están todas esas niñas y jóvenes que practican este deporte”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.