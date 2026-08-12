A través de un video, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mostró al primer aspirante en concluir el Examen de Control Presencial en León, Guanajuato.

El joven, identificado como Diego, calificó la prueba como “un poco complicada”, aunque señaló que los reactivos abordaron temas que conocía.

Asimismo, explicó que los contenidos del examen de control diferentes a los que encontró en la primera evaluación realizada en línea.

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“Los temas que a mí me tocaron fueron diferentes a los que vi la primera vez en el examen”, comentó.

Sobre el equipo proporcionado por la Universidad para responder la prueba, Diego destacó su funcionamiento y aseguró que las computadoras no presentaron problemas.

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“Los equipos que nos dieron fueron muy buenos, nada lentos, algo que se aprecia muchísimo”, señaló.

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Además, señaló que las personas encargadas de supervisar la sala estuvieron al tanto de cada incidente en las que se les requiera, de las que aclaró, no fueron muchas.

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Finalmente, el aspirante consideró que esta nueva modalidad para realizar la evaluación es “muchísimo más segura, muchísimo más justa”.

Él es Diego, el primer aspirante que terminó el Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato: “Me sentí confiado porque contesté lo que ya sabía”. Quiere estudiar la licenciatura en Historia del Arte en la ENES Morelia. pic.twitter.com/usrQ3MWzjX — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

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