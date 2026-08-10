A dos días de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comience la aplicación del examen de control, un grupo reducido de aspirantes seleccionados en el fallido examen de admisión a la licenciatura se manifestó por tercera ocasión en la Torre de Rectoría para exigir que se cancele la evaluación presencial y que se respeten los resultados obtenidos “legítimamente”.

En medio de la desesperación y el desánimo, sin pancartas y sin consignas, los inconformes, que se organizaron por redes sociales y WhatsApp, se concentraron alrededor del mediodía en el estacionamiento de la Biblioteca Central, donde se dirigieron a Rectoría para demandar que se conserve su lugar y se nulifique la recomendación emitida por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, la cual, afirmaron, violentó sus derechos estudiantiles.

Adicionalmente, amagaron con interponer amparos judiciales en caso de que, una vez concluido el examen de control, no resulten seleccionados y acusaron que algunos de los aspirantes no han sido convocados a la evaluación presencial a pesar de cumplir con los requisitos para ser candidatos.

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Aspirantes aceptados en examen de admisión de la UNAM se manifiestan en Torre de Rectoría previo al examen de control (10/08/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Van aspirantes por interponer más recursos legales

En entrevista con EL UNIVERSAL, José Emiliano, quien fue aceptado en Arquitectura, luego de obtener 104 aciertos, aseguró que su principal exigencia es que el examen de control no tenga efectos sobre los aspirantes que fueron seleccionados, “porque si la Universidad tuvo el error no tenemos porque pagarlo nosotros. Una disculpa no nos va a solucionar nada”.

Aunque él ya obtuvo la cita para el examen de control y está dispuesto a presentarlo por segunda ocasión, aclaró que no descarta emprender acciones legales de manera individual o colectiva en caso de ser rechazado en el ingreso a la licenciatura.

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“Hablé con mi abogada y me dijo que lo mejor era hacer el examen y dependiendo del resultado, si quedaba otra vez seleccionado o no, de ahí íbamos a tomar acciones legales por mi parte e incluso con otros aspirantes, como un amparo colectivo”, contó.

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Por otro lado, acusó que ha recibido mensajes de aspirantes que no fueron convocados para presentar el examen de control a pesar de cumplir con los requisitos, quienes se han puesto en contacto con las autoridades universitarias a través de los correos institucionales habilitados, sin embargo, no han recibido respuesta.

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Aspectos de Ciudad Universitaria durante una marcha poco concurrida de aspirantes aprobados por la UNAM, quienes rechazan la aplicación del examen de control (10/08/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“No les están contestando. Estamos esperando una respuesta de la Universidad, porque siguen en la duda de qué va a pasar con ellos y queremos que por lo menos les den su cita para acudir al examen de control”, relató.

em/apr