Morelia, Michoacán.- La exportación de aguacate michoacano hacia Estados Unidos de Norteamérica, comenzó a normalizarse este lunes en la mayoría de las huertas y empacadoras localizadas dentro de las zonas autorizadas por la embajada estadounidense para esta primera etapa.

Los municipios contemplados son Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, además del corredor que conecta Morelia con Pátzcuaro; en estos puntos se retomaron las labores de inspección y certificación del fruto destinado al mercado de EUA.

La reanudación se produce después de que el miércoles pasado se notificara la suspensión temporal de las actividades de exportación, derivada de hechos considerados como una amenaza para los intereses de Estados Unidos.

Lee también Convocan a colectivos de madres buscadoras a identificar prendas localizadas en rancho de Jalisco; buscan pistas sobre desaparecidos

Ante esta situación, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, inició gestiones con autoridades de ese país para acordar el fortalecimiento de la seguridad en la región productora de aguacate.

Como parte de las medidas implementadas, más de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron enviados a la zona aguacatera para resguardar huertas, empacadoras y al personal responsable de las inspecciones.

[Publicidad]

Estas acciones permitieron, durante el fin de semana, avanzar hacia una reapertura parcial de las exportaciones.

Lee también Grupo armado ataca a elementos de la Guardia Nacional en Sinaloa; detienen a 8 civiles

Aunque desde la noche del viernes ya estaba permitido realizar el corte y empaque del producto destinado a la exportación, las empresas del sector decidieron esperar hasta este lunes para reactivar los envíos, debido a la organización logística necesaria y a que compradores estadounidenses habían adquirido previamente aguacate proveniente de Jalisco y otros países.

[Publicidad]

Con el reinicio paulatino de las operaciones, productores, empacadores, cortadores y transportista, retomaron las actividades de selección, empaque y traslado del fruto.

Sin embargo, las demás regiones aguacateras de Michoacán deberán permanecer a la espera de nuevas autorizaciones para reanudar el proceso de exportación.

LL