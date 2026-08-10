Naucalpan, Méx.— Por motivos de seguridad nacional, la Línea 3 del Mexicable modificó su trazo para librar una fracción de instalaciones del Campo Militar ubicado a lado del Metro Cuatro Caminos, en Naucalpan.

El ajuste, solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obligó a replantear parte del proyecto y, junto con otros retos técnicos, llevará a que el sistema entre en operación durante el primer semestre de 2027.

Mientras, se pueden observar parte de las 47 torres metálicas de 62 que sostendrán el transporte que conectará la zona alta de Naucalpan con la Ciudad de México.

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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Movilidad del Edomex.

Rebeca Ortega Reyes, enlace de Seguimiento de Proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), informó en entrevista con EL UNIVERSAL que ante la modificación solicitada por la Sedena “se suspendió la obra” en la estación Cuatro Caminos.

“Fue una cuestión de seguridad nacional que el Campo Militar no puede quedar expuesto desde el exterior”, explicó.

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Instalaciones del Campo Militar están a un costado del Mexipuerto Cuatro Caminos; por seguridad nacional, la Línea 3 del Mexicable no puede pasarle por encima. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

La estación Cuatro Caminos llegó a tener un avance en su construcción superior a 85%; sin embargo, ante las modificaciones se quitó el sistema electromecánico y se mantuvo la obra civil.

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“Estamos en esta fase de análisis, se tiene que hacer porque ya no vamos a cruzar por el Campo Militar, solamente lo vamos a cruzar en una fracción”, añadió.

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Este cambio sumó una “estación intermedia” al trazo, la cual será construida entre Cuatro Caminos y la de Lázaro Cárdenas.

En la de Lázaro Cárdenas se encuentra otro obstáculo: cruzan líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que deberán elevarse.

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“Hemos estado en coordinación con la CFE para la elevación y con la empresa que las va a elevar, porque es algo relativamente más sofisticado”, dijo Ortega Reyes.

La maniobra comenzó en junio y tomará tres meses. Hasta entonces, la maquinaria pesada permanecerá fuera de la zona.

“Tenemos el material resguardado, pero no tenemos trabajos de excavaciones ni nada, primero tenemos que hacer la elevación. Es prioritario agilizar los trabajos de las líneas de elevación para entrar”, añadió. La misma condición se presenta en la estación 7 Parque La Hormiga: también existen líneas de alta tensión que deben de ser elevadas.

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Avanza recorrido

El recorrido del Mexicable después de Lázaro Cárdenas avanza hasta El Molinito. En este punto el reto fueron los ríos Hondo y Verde. Lo que obligó a obtener la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la construcción de la estación.

“Este permiso de construcción lo que verifica es que la estructura no comprometa el cauce e incluso como obra social en beneficio de la zona se instalaron dispositivos de sistema de alertamiento temprano en caso de desbordamiento de los ríos”, informó Ortega Reyes.

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El dispositivo monitorea el nivel de los ríos y permite emitir alertas en coordinación con Conagua, Protección Civil y el ayuntamiento en caso de un posible desbordamiento.

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Siguiendo la ruta, la cuarta estación es San Antonio Zomeyucan, donde la construcción avanza sin inconvenientes.

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Posteriormente se llega al Centenario, aquí las autoridades llevaron pláticas con vecinos, ya que fue necesaria la adquisición de un predio particular y la liberación del derecho de vía.

“En este tipo de obras el derecho de vía es muy importante. La negociación que se tiene que hacer con las personas debe estar muy pegada al gobierno y a la constructora. Fuimos cautelosos en mantener coordinación con los vecinos”, explicó la funcionaria.

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En El Molinito se solicitó autorización a la Conagua para construir la estación debido a la cercanía con los ríos Hondo y Verde. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

La siguiente parada es La Tolva. La estación concentra la mayor complejidad de la obra. Ahí convergen la troncal y las dos antenas de la Línea 3. Una llevará a Izcalli Chamapa y la otra a Lomas Cadete. También será el primer punto de triple transbordo de la red Mexicable, con conexión hacia el Metro Cuatro Caminos.

Desde el nivel de andén destacan las primeras cabinas color salmón, instaladas junto al sistema electromecánico que las desplazará a lo largo de los 9.5 kilómetros del recorrido.

“En La Tolva se encontrará el área de garage”, dijo, y “actualmente hay 50 cabinas ya instaladas; prácticamente todo lo que se observa en la parte de arriba es el sistema electromecánico. Cuando haya mantenimiento de las cabinas será en esta zona garage”.

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Las nuevas cabinas tendrán capacidad para 10 pasajeros, dos más que las utilizadas en las líneas 1 y 2 de Ecatepec. El sistema permitirá el acceso de personas en silla de ruedas, bicicletas y carriolas. Las estaciones contarán con elevadores, escaleras, sanitarios y personal de apoyo.

Aunque La Tolva registra un avance de 83%, la terminal de Izcalli Chamapa muestra el mayor desarrollo. La estación supera 90%. La fachada, la cubierta y los accesos prácticamente están concluidos. Los trabajos se concentran en la instalación de los elevadores y en los sistemas finales.

En conjunto, la obra alcanza un avance de 71%. El sistema electromecánico supera 91%. El proyecto contempla 278 cabinas, 62 postes y un recorrido de 9.5 kilómetros a través de 10 estaciones, más la intermedia. La inversión asciende a 4 mil 21 millones de pesos y no ha registrado modificaciones desde el inicio del contrato.

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“Tenemos planeado concluir la obra a finales de año. Los trabajos de CFE pegan en esta ruta crítica”, reconoció Ortega Reyes, y dijo que, si los tiempos se mantienen, la operación de la Línea 3 comenzará el primer semestre de 2027.

Expectativas

Entre la población, el proyecto ya despierta expectativas. Miguel Vargas, taxista, considera que atraerá más actividad económica.

“Yo creo que va a traer más movimiento a la zona. Al llegar la estación a la comunidad de aquí se van a distribuir; habrá más trabajo”.

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Para Yolanda Pérez, el cambio se medirá en tiempo y dinero: “Va a ser un beneficio para nosotros porque aquí el transporte tarda mucho y lo cobran bien caro. Ya nos cobran 15 pesos porque dicen que no hay cambio de 50 centavos, porque nos deberían de cobrar 14 pesos con 50 centavos. Necesitamos un transporte que valga la pena”.

Lucía López espera ver terminada la obra que comenzó frente a su casa: “Llevo viviendo [aquí] más de 53 años. Cuando llegamos no había calles, nosotros tuvimos que poner cemento”.

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