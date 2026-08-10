Después de Rescatando al soldado Ryan, Band of Brothers y Masters of the Air, pocas figuras de Hollywood están tan vinculadas a la Segunda Guerra Mundial como Tom Hanks.

Mary Donahue, vicepresidenta senior de Desarrollo y Programación de History en A+E, que transmite la serie, comparte que mientras el actor grababa la narración de la Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks, hubo momentos en los que incluso él tuvo que detenerse.

“Tom estuvo profundamente involucrado en las historias y los guiones. Sabe muchísimo sobre esta guerra, pero durante las sesiones de narración se detenía y decía: ‘Wow, no sabía eso. Es muy interesante, cuéntenme más’. Era exactamente la reacción que queríamos provocar en el espectador. Además, estaba decidido a que fuéramos históricamente precisos, equilibrados y que contáramos la guerra desde una perspectiva global”.

La serie intenta alejarse de la versión estadounidense. Foto: HISTORY

Para la ejecutiva, hacer 20 episodios sobre la Segunda Guerra Mundial con uno de los grandes actores actuales le resulta bastante épico.

Tom Hanks también funciona como puente hacia quienes nacieron décadas después de 1945. Lo comprobó con su hija de 25 años, quien sabía poco de la guerra, pero conocía al actor por sus películas y por Toy Story.

“Quería escuchar cómo él contaba la historia de este acontecimiento increíble y terrible. La Segunda Guerra Mundial afectó a todos los países de la Tierra. Las historias de heroísmo y sacrificio son universales; son emocionales y conmovedoras.

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“Las grandes batallas también capturan la atención de las personas. Y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial dio forma al mundo en el que vivimos actualmente”, comenta.

Acceso inédito

Parte de esos descubrimientos que se muestran surgieron de archivos que durante décadas permanecieron fuera del alcance de otras producciones. Cuando la BBC realizó su histórica serie sobre la guerra en 1973, explica la ejecutiva, la información relacionada con Enigma todavía estaba clasificada y tampoco existía el mismo acceso a imágenes provenientes de la entonces Unión Soviética.

“Hubo imágenes que tuvieron un gran impacto en mí. Nunca había visto lo que vivió el pueblo ruso durante la batalla de Stalingrado ni las imágenes de los soldados alemanes que murieron congelados; fue profundamente conmovedor.

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“También desconocía que los Aliados tenían una ruta aérea sobre el Himalaya para transportar suministros. Y están los archivos del Holocausto, que son profundamente perturbadores, pero importantes de compartir”.

Sin ayuda de la IA

Aunque actualmente la inteligencia artificial permite reconstruir imágenes del pasado, la producción decidió no utilizarla para recrear acontecimientos.

“Utilizamos la tecnología de manera muy limitada. Coloreamos algunas fotografías en blanco y negro para hacerlas más accesibles y cercanas para una generación joven, pero fuimos muy cuidadosos con la manera de hacerlo. No utilizamos tecnologías de inteligencia artificial en esta serie. Realmente queríamos ofrecer una verdadera experiencia de archivo”.

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Donahue explica que la serie también busca abandonar una mirada exclusivamente estadounidense, por lo que los episodios muestran lo ocurrido en Alemania, Japón y el frente soviético.

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