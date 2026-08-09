Taylor Farms anunció este domingo que retira del mercado productos alimenticios preparados que contienen jalapeños, ante la preocupación de que estén relacionados con el brote de salmonella que afecta a varios estados de Estados Unidos. La decisión se produce semanas después de que la empresa retirara del mercado lechuga procedente de México que autoridades estadounidenses han ligado a un brote de ciclosporiasis.

Taylor Fresh Foods, con sede en California, dijo que retiró voluntariamente los productos que contienen jalapeños, incluyendo salsas y guacamole, tras ser informado de que Coast Citrus Distributors estaba retirando los pimientos frescos del mercado.

La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que jalapeños frescos suministrados por Coast Citrus estarían detrás del brote de salmonella. Un productor del estado mexicano de Sinaloa, México, que abastece a Coast Citrus Distributors, fue identificado como la posible fuente de dicho brote.

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En su comunicado, Taylor Fresh Foods dijo que ya no se abastece del agricultor sinaloense.

Los productos retirados del mercado se distribuyeron a centros de distribución en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachussetts, Michigan, Minnessota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Nueva York, Oklahoma; Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, West Virginia y Wisconsin, con fecha de "Consumir preferentemente antes del" 16 de agosto de 2026.

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Taylor Fresh Foods Recalls Products Made With Jalapeno Peppers Because of Possible Health Risk https://t.co/BCUkUlCT0R pic.twitter.com/9WtbVYTSoX — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) August 10, 2026

La empresa aclaró que no tiene conocimiento de algún caso de enfermedad relacionado con sus productos que contienen jalapeños.

Hasta el 6 de agosto, se había informado de 345 casos de personas con salmonelosis en 27 estados estadounidenses por haber consumido jalapeños. No se han reportado muertes, pero 36 personas han requerido hospitalización, indicaron las autoridades.

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La investigación estadounidense determinó que restaurantes como Chipotle Mexican Grill y Qdoba, una cadena de restaurantes de estilo mexicano, recibieron jalapeños importados por Coast Citrus Distributors. Ambos restaurantes dejaron de utilizarlos, mientras que Coast Citrus retiró del mercado el producto restante e informó a los clientes.

Taylor ya era objeto de escrutinio por un brote de ciclosporiasis, causante de diarrea explosiva, que afecta ya a 15 estados estadounidenses.

La FDA ligó este brote con productos de Taylor Farms procedentes de Guanajuato, aunque la empresa señaló que, hasta el 5 de agosto, la FDA no había confirmado ningún resultado positivo en las pruebas de detección de cyclospora en su lechuga iceberg. Sin embargo, a manera de prevención, retiró productos con lechuga iceberg del lote señalado como sospechoso.

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