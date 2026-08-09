Culiacán, Sin. - Un incendio en un centro de rehabilitación, ubicado en el centro de la ciudad de Los Mochis, dejó un saldo de dos pacientes muertos por monóxido de carbón y cuatro más resultaron intoxicados.

Las autoridades fueron alertadas que, en un inmueble del centro de la ciudad, donde opera el centro de rehabilitación Casa de Restauración El Mezon, se había registrado un siniestro.

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Al presentarse el personal de la Cruz Roja, determino que un paciente había fallecido por lo que se trasladó a cinco más a hospitales, poco después se notificó el fallecimiento de otro interno.

Sergio N de 60 año y José Luis N, son los internos que perdieron la vida a causa de la aguda intoxicación que presentaron, por lo que sus cueros fueron enviados al Servicio Médico Forense.

Las autoridades iniciaron las investigaciones del origen del incendio, ante la versión que se trató de una especie de motín.

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