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El Gobierno de la Ciudad de México realizó, del jueves 6 al sábado 8 de agosto, el operativo "La Noche es de Todos" en las alcaldías:
- Cuauhtémoc
- Venustiano Carranza
- Álvaro Obregón
- Coyoacán.
Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), y las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con el objetivo de supervisar que los establecimientos con actividad nocturna operen conforme a la normatividad vigente y cuenten con condiciones adecuadas de seguridad para sus usuarios.
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Como resultado de los recorridos realizados, se llevaron a cabo:
- 14 suspensiones
- 3 clausuras
- 13 visitas de verificación
Además, tres personas fueron detenidas por el delito de quebrantamiento de sellos en sus establecimientos.
A través de estos operativos se da seguimiento al cumplimiento de las disposiciones administrativas y de protección civil aplicables a los establecimientos mercantiles, además de contribuir a la prevención de riesgos y a la generación de espacios donde prevalezcan el orden y la convivencia.
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El programa ‘La Noche es de Todos’ forma parte de las acciones coordinadas por el gobierno capitalino para fortalecer la seguridad en los espacios de actividad nocturna, mediante la presencia institucional, la supervisión y la aplicación de la normatividad correspondiente.
dmrr/ml
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