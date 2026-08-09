La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Elena Poniatowska Amor, en la alcaldía Coyoacán, la séptima que ha abierto sus puertas desde el inició de su administración.

Acompañada por la escritora Elena Poniatowska y miembros de su gabinete, la mandataria capitalina recorrió esta Utopía, que se construyó en lo que antes era Pilares El Parián.

Transforman Pilares El Parián en Utopía Elena Poniatowska Amor en Coyoacán; beneficiará a 120 mil personas. Foto: Especial.

Brugada Molina destacó que decidieron llamar a esta Utopía Elena Poniatowska Amor como reconocimiento a una de las grandes escritoras mexicanas de todos los tiempos. Expuso que se invirtieron 242 millones de pesos para transformar 20 mil metros cuadrados, y que se beneficiarán 120 mil vecinas y vecinos con este nuevo espacio.

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Subrayó que esta es la séptima Utopía que se abre, por lo que en total ya se han transformado 310 mil metros cuadrados para beneficio y disfrute de cientos de personas.

Transforman Pilares El Parián en Utopía Elena Poniatowska Amor en Coyoacán; beneficiará a 120 mil personas. Foto: Especial.

Recalcó que las Utopías son espacios que incluyen cuatro revoluciones en un mismo lugar: la revolución de los cuidados, la del urbanismo social, la de proximidad y la revolución del urbanismo sostenible.

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La jefa de Gobierno comentó que esta Utopía tendrá una sala de inmersión sobre el cambio climático, y un lugar especial para atender el Parkinson.

Transforman Pilares El Parián en Utopía Elena Poniatowska Amor en Coyoacán; beneficiará a 120 mil personas. Foto: Especial.

Además, dijo, buscan que sea un gran imán cultural, por lo que habrá maestros para que se aprenda música, cultura y literatura. También tendrá salas culturales y hasta un museo para que aquí “nazcan las futuras Elenas Poniatowskas”.

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El secretario de Obras, Raúl Basulto, comentó que la rehabilitación de este espacio no fue sencilla, pues llevaba 20 años abandonado. Destacó que se hizo un reforzamiento estructural para garantizar la seguridad de las y los visitantes.

Transforman Pilares El Parián en Utopía Elena Poniatowska Amor en Coyoacán; beneficiará a 120 mil personas. Foto: Especial.

Comentó que se tendrá una clínica especializada para atender el Parkinson; además se contará con salas para el cuidado infantil y de adultos mayores. Asimismo, habrá espacios para fomentar la cultura y las artes.

Al respecto, la escritora Elena Poniatowska señalo que este lugar es muy bonito y sólido, y agradeció a uno de sus nietos por haberla acompañado.

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