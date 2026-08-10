Este domingo Cruz Azul y el New York City FC continúan con la actividad de la Leagues Cup en la segunda fecha, donde comienzan a definirse los equipos clasificados y eliminados del torneo.

Con una jornada abarrotada de juegos que definen el futuro de otros equipos, La Máquina arriba con esa obligación de ganar para, posiblemente, asegurar su pase a la siguiente ronda de la competencia binacional.

Para su fortuna, los celestes derrotaron al Philadelphia Union en su primer encuentro y eso les dio tres puntos de gran valía para encarar los dos juegos restantes.

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Cruz Azul venció por la mínima al Philadelphia Union / Foto: @CruzAzul en X

El cuadro de la Gran Manzana también consiguió un triunfo de 2-0 sobre Santos Laguna y están dentro de la pelea para ser uno de los mejores cuatro del grupo de la MLS para avanzar a cuartos de final.

Ambas instituciones cuentan con una victoria bajo los brazos, por lo que se espera este duelo sea de grandes emociones porque los dos apuntan por una victoria que pueda mantenerlos con la esperanza de clasificar.

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Cruz Azul vs NYFC Canales y horario para ver EN VIVO la Leagues Cup

Horario: 17:30 horas del centro de México

Transmisión: Apple TV e Imagen Televisión

CRUZ AZUL VS NEW YORK CITY MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 06:31 PM Minuto 45- ¡Goooooool de NYC FC! Max Murray remata de cabeza para vencer a Mier

Universal Deportes 06:23 PM Minuto 35- ¡Gooooool de Cruz Azul! Palavecino abrió el marcador con un gran zurdazo de fuera del área

Universal Deportes 05:58 PM Minuto 17. Cruz Azul asume control del juego La Máquina se hace del balón y no se lo presta al NYC FC

Universal Deportes 05:52 PM Minuto 9- Cerca La Máquina Un disparo de Palavecino pasó a centímetros del arco del New York City FC

Universal Deportes 05:41 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya comienza la primera mitad del encuentro

Universal Deportes 05:32 PM ¡Ya saltan al campo! Cruz Azul y el New York City FC saltan al terreno para el protocolo previo al arranque del juego

Universal Deportes 05:07 PM ¡Alineación de Cruz Azul! Mier, Campos, Ditta, Chiquete, Piovi, Lira, Palavecino, Márquez, Rodríguez, Paradela y Fernández





Llegamos al Sports Illustrated Stadium 🏟️💙 pic.twitter.com/WF8JY7KRpc — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 9, 2026

Universal Deportes 03:04 PM ¡Quieren la victoria! Cruz Azul llega al partido contra el New York City con la intención de sumar los tres puntos para puntar a los cuartos de final de la Leagues Cup

VAMOS POR LA SEGUNDA VICTORIA EN ESTA LEAGUES CUP 2026 🏆🚂💙 pic.twitter.com/SdUs5aCaAZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 9, 2026

Universal Deportes 01:58 PM Afición del Cruz Azul abarrotó Nueva York Un gran número de seguidores llegó a la mítica plaza de Times Square