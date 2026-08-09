La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo en ocho alcaldías.

Hay alerta naranja en Tlalpan, donde se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y caída de granizo, entre las 13:35 y las 23:00 horas.

Además, se mantiene la alerta amarilla en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Para estas demarcaciones, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm con caída de granizo, durante el mismo periodo de tiempo.

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Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apártate de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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mahc/LL