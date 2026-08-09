La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a tres mujeres y cinco hombres posiblemente relacionados con el despojo de un inmueble en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En un comunicado, detalló que los uniformados fueron alertados sobre un posible despojo en el cruce de las calles Norte 15 A y Poniente 116, colonia Magdalena de las Salinas, por lo que se trasladaron al lugar.

Agregó que, en el lugar, un grupo de personas empujó la puerta de un domicilio para intentar ingresar, y metros más adelante, otras personas mantuvieron una riña.

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Por lo tanto, los uniformados solicitaron el apoyo de más unidades policiales para intervenir y salvaguardar la integridad física de los involucrados.

Una mujer de 43 años de edad, quien dijo que el predio es propiedad de su mamá, comentó que el lugar lo ha rentado a una persona desde hace aproximadamente 29 años.

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En tanto, la inquilina narró que se presentó un grupo de personas, quienes le indicaron que habían asistido para limpiar el lugar, razón por lo que se les permitió el acceso y posteriormente, al encontrarse ya al interior, le presentaron un supuesto documento por el delito de despojo.

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Ante ello, le indicaron a la arrendataria que ya no se le permitiría el acceso y que cambiarían las chapas de las puertas, motivo por el que se inició la riña.

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La SSC indicó que, con la autorización de la propietaria, los oficiales ingresaron al domicilio y detuvieron a ocho personas y les realizaron una revisión preventiva.

Los detenidos fueron cinco hombres de 39, 35, 29, 27 y 24 años, así como tres mujeres de 41, 30 y 29, años de edad. Todos ellos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

LL