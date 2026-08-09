Más allá de ser un accesorio, las sábanas son un elemento que desempeña un papel importante en la calidad de nuestro descanso, ya que influyen directamente en la comodidad y el bienestar durante la noche, creando un ambiente confortable.

Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida en la cama, por eso es importante mantener este espacio limpio, con aroma agradable y en óptimas condiciones. No solo aportan comodidad, sino que también influyen en la higiene, la frescura y la sensación de bienestar que necesitamos para disfrutar de un buen sueño.

Sábanas frescas, descanso perfecto. Foto: Pixabay

¿Cada cuánto lavar las sábanas?

Los expertos recomiendan lavar las sábanas al menos una vez cada siete días, ya que mantener una rutina de limpieza dentro de este período ayuda a eliminar células muertas de la piel, restos de sudor y otros residuos acumulados durante la semana, además, contribuye a prevenir la proliferación de ácaros y otros microorganismos que pueden acumularse en la ropa de cama mientras dormimos.

Existen factores que pueden acelerar este proceso y requieren una limpieza más frecuente, por ejemplo, si duermes con mascotas en la cama, has sudado en exceso debido a un clima cálido o alguna enfermedad, o presentas alergias, asma o problemas en la piel, es recomendable aumentar la frecuencia de lavado.

Sábanas que huelen tan bien como se sienten.. Foto: Unsplash

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¿Mejores consejos para lavar las sábanas?

Para conservar la calidad de las sábanas, es importante aplicar algunos cuidados durante su lavado y mantenimiento, seguir con las siguientes recomendaciones nos va a permitir mantener la tela en buen estado y evitar la acumulación de residuos para seguir disfrutando de una sensación de frescura y limpieza por más tiempo.

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Lo principal es separar la ropa y las sábanas por colores, esto ayudará a evitar que los colores se transfieran y mantendrá la apariencia original de tus sábanas por más tiempo.

Revisar las etiquetas permitirá identificar la temperatura adecuada del agua, el tipo de detergente recomendado y evitar prácticas que puedan deteriorar la suavidad o el color de tu ropa de cama.

Lavar las sábanas solas permite que tengan suficiente espacio para moverse dentro de la lavadora, logrando una limpieza más profunda.

No saturar la lavadora, dejar espacio suficiente permitirá que las sábanas se limpien mejor y mantengan una textura más agradable.

se limpien mejor y mantengan una textura más agradable. Moderar el uso del detergente. La cantidad adecuada ayudará a mantener las sábanas limpias, suaves y con una sensación agradable al tacto.

Con estas recomendaciones tus sábanas no sólo conservarán su calidad por más tiempo, también podrás disfrutar de una cama más limpia, fresca y confortable cada noche, mantener una rutina adecuada de lavado ayudará a preservar la suavidad de los tejidos, evitar la acumulación de residuos y prolongar esa sensación de recién lavado que tanto buscamos al momento de descansar.

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