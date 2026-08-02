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Hubo un momento en el que parecía que una manicura llamativa solo era posible con uñas XL. Sin embargo, las tendencias de belleza han cambiado de rumbo y hoy las uñas cortas viven uno de sus mejores momentos. Basta con echar un vistazo a celebridades como Hailey Bieber, Sofia Richie Grainge, Emma Stone o Selena Gomez, quienes han convertido las manicuras discretas en sinónimo de elegancia.
La clave está en el diseño. Acabados brillantes, colores suaves y detalles minimalistas han demostrado que no hace falta llevar uñas largas para conseguir una manicura que robe miradas. Si buscas inspiración para tu próxima cita en el salón, aquí tienes siete ideas que combinan con cualquier look.
1. Soap nails
La manicura que conquistó a las amantes del estilo clean girl. Se caracteriza por un tono rosa muy translúcido con acabado ultrabrillante que hace que las uñas luzcan limpias, saludables y perfectamente cuidadas.
2. Milky nails
Las uñas efecto leche siguen siendo una de las tendencias favoritas. El esmalte blanco semitransparente suaviza la apariencia de las manos y combina igual de bien con un outfit casual que con uno de noche.
3. Micro french
La clásica manicura francesa se reinventa con una línea blanca mucho más fina de lo habitual. El resultado es delicado, moderno y perfecto para quienes buscan un diseño discreto sin dejar de verse arregladas.
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4. Butter yellow
El amarillo mantequilla continúa entre los colores estrella de la temporada. En uñas cortas luce fresco, sofisticado y aporta un toque de color sin resultar demasiado llamativo.
5. Cherry mocha
Si prefieres los tonos intensos, el cherry mocha mezcla matices vino, cereza y café para crear una manicura elegante que funciona especialmente bien durante la noche o en eventos más formales.
6. Glazed nude
Después del éxito de las 'glazed donut nails', el acabado perlado sigue vigente, pero ahora sobre bases nude. El efecto es luminoso, natural y hace que las uñas parezcan pulidas desde cualquier ángulo.
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7. Baby blue
El azul pastel demuestra que los tonos suaves también pueden ser protagonistas. Es una opción versátil para primavera y verano, además de aportar un aire juvenil sin perder sofisticación.
Las uñas cortas son la nueva definición de elegancia
La popularidad de estas manicuras confirma que la tendencia ya no gira alrededor del tamaño, sino del acabado. Colores limpios, brillos sutiles y diseños minimalistas han convertido a las uñas cortas en las favoritas de quienes buscan una imagen pulida sin complicaciones.
Porque, al final, una buena manicura no depende de los centímetros, sino de encontrar un diseño que refleje tu estilo y que puedas llevar con confianza todos los días.
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