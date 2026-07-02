Cada verano trae consigo una nueva tendencia de manicura y este 2026 las picnic nails se perfilan como una de las favoritas. Inspiradas en los clásicos picnics al aire libre, estas uñas mezclan estampados de cuadros, frutas, flores y colores suaves que evocan tardes soleadas en el campo.

El resultado es un diseño divertido, femenino y lleno de detalles que ha conquistado TikTok, Pinterest e Instagram, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas para quienes quieren un nail art diferente sin perder la elegancia. Si estás pensando en renovar tu manicura, estas ideas pueden inspirarte.

1. Picnic clásico con cuadros verdes y fresas

Este diseño combina el tradicional estampado vichy en color verde con pequeñas fresas pintadas a mano y detalles florales. Es una propuesta fresca que recuerda los manteles de picnic más tradicionales y funciona muy bien sobre una base nude.

Frutas y cuadros son la combinación perfecta para el verano. Foto: Instagram @glossy.studios

2. Catarinas y lunares

Una versión más elegante de las picnic nails apuesta por puntas rojas y amarillas con pequeños lunares blancos, acompañadas de diminutas catarinas. La combinación mantiene el espíritu campestre, pero con un acabado mucho más sofisticado.

El diseño de uñas 'polka dots' llegó para quedarse. Foto: Instagram @heygreatnails

3. Mix de frutas y cuadros

Si prefieres un diseño más llamativo, puedes combinar diferentes estampados en cada uña. Cuadros rojos, cerezas, fresas, flores y pequeños detalles azules crean una manicura divertida donde ninguna uña luce igual, pero todas mantienen la misma paleta de color.

Un toque de rojo vivo. Foto: Instagram @_studiosaku_

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4. Picnic en tonos ciruela

Las picnic nails no tienen que limitarse al rojo y verde. También puedes optar por una versión más elegante con cuadros, flores rosa y pequeños lunares sobre esmaltes ciruela o verde profundo, ideal para quienes buscan un look más sofisticado.

La combinación de dos colores sofisticados para el verano. Foto: Instagram @samrosenails

5. Picnic minimalista

Si prefieres una manicura discreta, apuesta por cuadros verdes suaves, ilustraciones botánicas, flores delicadas y pequeños detalles inspirados en la naturaleza. Conserva la esencia de la tendencia sin saturar las uñas.

Picnic nails en uñas cortas. Foto: Instagram @stylebycambria

¿Por qué las picnic nails son tendencia?

El éxito de esta manicura está en que reúne varias de las tendencias favoritas del momento: estampados vichy, frutas diminutas, flores y diseños personalizados que convierten cada uña en una pequeña ilustración.

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Además, permiten jugar con diferentes combinaciones de colores y funcionan tanto en uñas cortas como largas, por lo que se adaptan fácilmente a cualquier estilo.

Si buscas un diseño alegre, original y perfecto para el verano, las picnic nails son una de las apuestas más bonitas de la temporada.

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